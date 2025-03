La cumbre que reúne en Londres a 20 países aliados de Ucrania comenzó este domingo en presencia del jefe de Estado de ese país, Volodimir Zelenski, dos días después de su fuerte altercado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Los líderes europeos afrontan “un momento único en una generación para la seguridad de Europa”, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, en la apertura de la cita.

Encontrar una buena solución para Ucrania es “esencial para la seguridad de todos los países aquí presentes y de muchos otros también”, agregó.

“Todos debemos movilizarnos”, señaló Starmer, quien no dudó en reiterar su apoyo a Zelenski. “Estamos con usted el tiempo que haga falta”, declaró, a la vez que describió la cumbre como “un momento para unirse”.

Zelenski fue recibido por los participantes de la reunión, entre los que se encuentran el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte –quien este sábado le entregó su respaldo a Donald Trump-, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

“Juntos como amigos y socios. Por una paz justa y duradera para Ucrania y seguridad para Europa”, escribió Scholz en la red social X.

Together as friends and partners.

For a just and lasting peace for Ukraine and security for Europe. pic.twitter.com/YCLBHf3uo9

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 2, 2025