La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a Google por incluir en sus mapas en Estados Unidos la denominación ‘Golfo de América’ para el Golfo de México, en respuesta a una orden de Donald Trump. Sheinbaum amenazó con llevar el conflicto a los tribunales si la empresa no rectifica su decisión. La mandataria argumentó que el cambio solo debería aplicarse a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo, e insistió en que Google carece de derecho para renombrar áreas que incluyen territorio mexicano. La controversia se intensificó tras usuarios notar esta modificación en los mapas de Google y Apple en EE. UU. Sheinbaum expresó su descontento con la respuesta de Google y señaló que México no aceptará que se renombre ninguna zona geográfica que abarque parte de su territorio. La presidenta mostró cartas enviadas al canciller mexicano y al director ejecutivo de Google, exigiendo corregir el error y limitar cualquier referencia al ‘Golfo de América’ solo a la zona bajo jurisdicción estadounidense.