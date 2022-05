Este jueves se dio a conocer que el actor estadounidense, Ray Liotta, falleció a los 67 años. Impactados por la noticia, varios seguidores del artista comenzaron a resurgir rumores de su carrera actoral, uno de ellos fue la ocasión en que Liotta habría rechazado el papel de Tony Soprano en la icónica serie de gánsters de HBO.

En específico, el rumor asegura que fue el propio director de la serie, David Chase, el que le habría ofrecido el papel, pero el actor habría declinado.

Fue durante la promoción de la serie Shades of Blue, que protagonizó con Jennifer López, que el actor aclaró si esto había sucedido realmente.

En ese entonces, un periodista de The Guardian le consultó directamente: “¿Realmente rechazaste el papel de Tony en Los Sopranos?”, ante la pregunta Liotta no titubeo al negarlo: “¡No! No sé de dónde salió esta historia”.

“David una vez me contó sobre el papel de Ralphie. Pero nunca Tony”, aclaró el actor. De hecho, este rol si fue rechazado por Liotta.

“No quería hacer otra cosa de la mafia, y estaba filmando ‘Hannibal’. No se sentía bien en ese momento”, explicó a The Guardian sus razones para no participar en la serie.

Después de haber participado en “Buenos Muchachos”, película donde interpretó al mafioso Henry Hill, admitió que si le hubiese gustado hacer un cameo: “Me encantaría hacer un spot de invitado allí, hacer algunos episodios. Después de haber hecho ‘Goodfellas’, este es definitivamente un género que conozco bien”, dijo en ese momento.

Ray Liotta falleció este jueves a los 67 años en República Dominicana mientras dormía. El actor se encontraba allí grabando “Dangerous Waters”. Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte del estadounidense que marcó la historia de cine de mafiosos.