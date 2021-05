Un incómodo momento se vivió en el capítulo de este martes de “Mentiras Verdaderas”, el estelar de conversación y debate de La Red.

Ocurrió durante la entrevista de Eduardo Fuentes, conductor del espacio, a Ignacio Urrutia, diputado del Partido Republicano, a raíz del proyecto de ley que propone un indulto para los presos de las manifestaciones del “estallido social”.

“Usted me ha interrumpido sin parar”, se quejó el parlamentario. “Si mal no recuerdo, yo soy el conductor de un programa que hace preguntas. Si usted no me deja hacer las preguntas, no puedo hacer mi pega”, contestó Fuentes.

Luego, la discusión subió notoriamente de tono: “Por lo menos sea deferente conmigo, o no sea mal educado, porque si no hasta aquí no más llegó el juego”, espetó Urrutia. “Pero cómo se va a victimizar”, respondió el animador. “No me estoy victimizando, si yo estoy en su casa, no estoy en la mía”.

Acto seguido, el diputado comenzó a despedirse burlescamente de Fuentes: “Ha sido un agrado, ah… Gracias por la invitación”, señaló, moviendo las manos a modo de adiós. “Igual que Carlos Larraín va a salir arrancando…”, reaccionó el periodista. “Yo no arranco por ningún motivo. Me dijeron 5 minutos y ya van 10…”, respondió enfático Urrutia antes de apagar su cámara.

“Salió arrancando. Los valientes soldados salen arrancando, mire qué bonito… Con razón lo han pasado a la Comisión de Ética, diputado, varias veces”, sentenció Fuentes. “No logro entender que un diputado de la República sea capaz de tener ese tipo de situación; que se moleste porque uno le quiere hacer una pregunta”, agregó.

Minutos después, a través de Twitter, Urrutia comentó su versión de los hechos: “Lamento que el señor Fuentes sea tan mal educado y prepotente a la hora de entrevistarme. Hay periodistas de izquierda que se creen dueños de la verdad y creen que por estar en televisión pueden humillar a cualquiera. Hay algunos que tenemos dignidad y la vamos a defender siempre”.

“Cuando van los comunistas, los periodistas zurdos sonríen, alaban y dejan que hablen lo que quieran. Cuando va alguien a decirle a algunas verdades, se mofan, interrumpen y se cruzan de brazos, molestos. Yo servil no soy, si no le gusta, no me invite”, agregó.

Revisa el momento completo, aquí.