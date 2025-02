A través de su cuenta de Instagram, la actriz y jurado de “Mi nombre Es”, Amaya Forch, expuso una incómoda situación que vivió con su hija de 19 años, Julieta, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Según explicó la artista, la situación ocurrió este viernes, cuando estaban subiendo la escalera mecánica del lugar.

“Ella iba un poco más adelante, cuando nos cruzamos con dos cincuentones que se dieron la vuelta descaradamente a mirarla“, reveló Forch.

A lo que agregó: “A uno como que se le empezó a caer la baba y puso una cara de califa que no me aguanté. Me enyegüecí y le grité”(sic), admitió. “¡Es mi hija, es muy chica y tu un viejo!”, les vociferó.

Pero el descargo de Amaya Forch no se detuvo ahí, pues también aprovechó la instancia para hacer una reflexión sobre el acoso callejero del que, en esta ocasión, fue víctima su hija.

“Viejo patético joteando a niñas de 19 me faltó ¿Y cómo se hace para que una joven pueda caminar libre sin que los viejos la miren como si fuese un pedazo de carne a su disposición? ¿Hasta cuando hay que aguantarlos?” (sic), cuestionó.

Junto al texto, la actriz nacional también compartió su propia experiencia frente al acoso: “Recuerdo de niña tener que soportar, el sobajeo de viejos asquerosos en mi hombro cuando andaba en micro. O aquella vez que mi hermana, en jumper, quedó sola en la micro y el chófer le dijo que solo le abriría la puerta si le daba un beso”.

“Los de ayer eran un par de cuicos de mi edad joteando descaradamente a mi hija de 19 ¿En serio creen que conseguirán algo? ¿Se sienten más machitos?

¡Basta!”, concluyó.