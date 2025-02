¿Quién es George Harris? El polémico comediante que se presentará la primera noche del Festival

A fines del 2024 el comediante venezolano George Harris acaparó la atención de diversos medios nacionales, específicamente por la serie de polémicas en la que se vio envuelto por dichos en antiguas rutinas y tuits sobre la situaciones de nuestro país.

George Harris es un comediante venezolano, uno de los más famosos en Estados Unidos por su característico humor latino donde aborda vivencias personales, cotidianas y políticas.

Incluso el humorista aborda situaciones de su país de origen, tomado posturas públicas y compartiendo críticas en sus cuentas oficiales y rutinas.

¿Quién es George Harris?

Durante los últimos años ha conquistado escenarios en todo el mundo, desde el Carnegie Hall en Nueva York, Hard Rock Live en Florida, Palacio Vistalegre en Madrid, Luna Park en Buenos Aires, y en el Movistar Arena en nuestro país, según se detalla en su página oficial El George Harris.

En 2023 fue nombrado el mejor comediante de Miami, según Miami New Times, lugar donde vive desde 2011 realizando shows semanales, el que es visible para millones de personasa través de su canal de YouTube.

En septiembre de 2024 el humorista llegó a nuestro país para presentarse por tercera vez en el Movistar Arena, espacio donde vendió todos los asientos.

“Es muy bonito sentir la cercanía de la gente, y que la gente se identifique con el show. La verdad es que ha sido desde el día uno un lugar que me ha recibido con los brazos abiertos, han sido muy cercanos, muy queridos”, dijo en entrevista con Meganoticias.

“Para el comediante poco se premia en Latinoamérica, creo que un Festival como el Viña del Mar es darle ese galardón a una trayectoria de un comediante invaluable”, añadió el humorista.

Problemas previa a Viña 2025: comentarios en redes sociales

Pero George Harris también se vió envuelto en polémicas poco después de ser anunciada su participación en el certamen, y es que hasta debió salir a dar disculpas por polémicos dichos en redes sociales.

Un ejemplo de ello es lo publicado en su perfil de X, donde uno de sus mensajes se relaciona directamente con Chile, tras hacer referencia al gobierno de Salvador Allende.

El 12 de septiembre de 2023, un día después de los 50 años del golpe de Estado, Harris republicó en la red social un video que muestra la recordada protesta de mujeres contra el mandatario en 1971. Para acompañar el tuit, Harris publicó el siguiente texto: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”.

Esta no ha sido la única controversia del comediante en la red social. Meses después de aquel mensaje, en octubre y tras la muerte de Matthew Perry, uno de los protagonistas de “Friends”, el humorista volvió a encender las redes a raíz de un comentario sobre la noticia.

“De lejos se ve que ahogarse en la bañera es un tema de sustancia”, escribió en su perfil, mensaje que luego fue borrado.

Rutina de George Harris: alusión al Presidente Gabriel Boric

A aquellos desatinados comentarios se suman dichos en sus rutinas las cuales se relacionan con nuestro país. Una de ellas es donde el comediante venezolano habla del presidente Gabriel Boric.

“Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama. ¿Cómo que se llama él? Boric”, indicó.

“Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”, agregó.

Tras eso, el humorista se refirió más en extenso a los estudios del mandatario chileno.

La "rutina" de George Harris @ElGeorgeHarris contra el Presidente Gabriel Boric. Cuanta ignorancia y fomedad juntas 🤡 pic.twitter.com/apG7bhfVmm — Ayatan (@Ayatanland) November 29, 2024

“Supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar, dividir, y pagar impuestos, usted no puede llevar el país…”, comentó en la oportunidad.

Responde a las críticas

A raíz de las primeras declaraciones en redes sociales, el humorista respondió a quienes lo criticaron y pidieron que no se presentara en el Festival, dejando en claro que no se iba a bajar de la edición del evento próxima a iniciar.

“Me dicen que ‘no te presentes en Viña’. A esas poquísimas personas que han escrito eso en los comentarios de los post, dejémonos de bloqueos y cuestiones”, señaló.

“Esto es un orgullo para todos y no tengamos asociación de pérdida jamás. La vamos a pasar genial y el público chileno va a disfrutar del show”, aseguró Harris.

“Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión. Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos”, remató.

Sale a pedir disculpas por tuit sobre Salvador Allende

Por otro lado, a raíz de la polémica sobre el tuit de Salvador Allende, el comediante venezolano debió salir a dar disculpas.

Tras la viralización del mensaje, Harris aseguró que se arrepintió de haberlo redactado. “Me arrepiento porque yo no viví a Allende”, indicó en conversación con el periodista Michael Roldán en el programa Only Fama de Canal 13.

“Entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia, y que ese dolor no lo conozco. Ahí es donde incurrí en el error”. “Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno“, dijo el comediante.

George Harris se presentará el primer día del evento a realizarse el próximo domingo 23 de febrero, junto a los cantantes Marc Anthony y Bacilos.