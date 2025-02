Karla Constant desclasificó llamada a María José Quintanilla por Viña 2025: "¿Quién no quiere estar?"

María José Quintanilla no estará presente en el Festival de Viña 2025 a pesar de sonar como segura candidata para participar. A pesar de su deseo manifestado a su amiga y excolega Karla Constant, la negociación con la organización no llegó a buen puerto. Constant alentó a Quintanilla a prepararse para futuras oportunidades, incluso sugiriendo que podría animar el festival en el futuro, ahora que Mega tiene la concesión por cuatro años, aunque es probable que primero busque participar como cantante en el escenario.

Cuando Mega se quedó con la concesión del Festival de Viña, uno de los nombres que sonaba seguro para estar en la Quinta Vergara era el de María José Quintanilla, quien tras su paso por el matinal Mucho Gusto, ahora anima el programa de concursos, “La hora de jugar”.

Esta fue la misma idea que tuvo su excolega y amiga, Karla Constant, con quien dirigió por varios meses “De paseo”. Sin embargo, cuando el canal comenzó a revelar detalles del certamen, el nombre de la cantante no sonó en ningún lado.

No como artista sobre el escenario, no como co-animadora y tampoco como parte del jurado, por el contrario, quedó relegada a conducir el programa especial “Sangre, sudor y gala”, donde se muestra a diversos invitados a la Gala del Festival de Viña preparándose para el evento.

Por ello, se pensó que “Coté” Quintanilla iba a desfilar por la alfombra roja del Sporting de Viña del Mar, sin embargo, parece ser que tampoco estará presente en este evento, pues tiene agendado un show en Putaendo para ese mismo día.

Con ello, se confirma la ausencia total de la artista en el Festival de Viña 2025, por lo que su excolega de Mega, Karla Constant, desclasificó una llamada que tuvo con la artista cuando Mega se quedó con la concesión, donde esta le manifestó que quería estar en el certamen.

“Yo la llamé, yo conversé (con ella), desde que Mega se quedó con el Festival, yo le dije: ‘Amiga, obvio, te voy a ver ahí"”, reveló en “Hay que decirlo” de Canal 13.

Consultada sobre si Quintanilla le había manifestado sus ganas de estar en Viña 2025, la animadora contestó: “Obvio, ¿Quién no quiere estar en ese tremendo escenario? Ahora ella tiene una agenda copada de aquí a 2034. Pero creo que no tienen que haber llegado a acuerdo“.

Reveló, dando a entender, que pese a que existió la intensión de la artista de presentarse en la Quinta Vergara, la negociación con la organización no dio buenos resultados.

Por ello, Constant alentó a su amiga a prepararse, pues tiene la esperanza de que María José Quintanilla incluso pueda animar el Festival de Viña, ahora que Mega tiene la concesión por cuatro años.

“Después le dije ‘amiga, este año va Karen (Doggenweiler), pero este año prepárate tú. ¿Por qué Karen tiene que animar todos los años? Yo creo que ya estás para pegarte el salto’”, reveló que le dijo.

No obstante, declaró que es probable que su amiga no acepte animar el certamen musical, pues “aún no se cree el cuento”, pero sí buscaría subirse al escenario como cantante.