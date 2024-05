Durante una ronda de preguntas realizada en su cuenta de Instagram, la modelo y comunicadora ucraniana, Lola Melnyck, generó gran controversia en las últimas horas. Esto, pues, calificó su paso por Chile como “lo peor de su vida”.

La figura de televisión, quien se hizo conocida por su trabajo en Morandé con Compañía, fue consultada por un usuario quien le preguntó: “¿Por qué cada vez que te preguntan de Chile respondes molesta? ¿Alguna mala experiencia?”.

Esto provocó la respuesta de la modelo, la que no cayó nada bien en sus fanáticos chilenos: “No tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo. Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomen como algo personal”, advirtió.

Sin embargo, tan pronto como se hicieron públicas estas declaraciones, varios seguidores connacionales se fueron en su contra, quienes no dudaron en dejarle críticas y las clásicas recetas.

Pero ante esta acción, Lola Melnyck optó por apagar el fuego con gasolina y a través de otra ronda de preguntas tuvo una sarcástica respuesta a sus detractores.

“Manden recetas peruanas, son más ricas. Un cevichito peruano, ¿cómo se hace?”, dijo en respuesta a una receta de sopaipillas. Pero más tarde complementó: “Créeme que para nada lo estoy tomando en cuenta. Al contrario, me estoy divirtiendo tanto, yo como el equipo nos estamos divirtiendo mucho con los mensajes. De hecho, me pueden mandar más cosas porque así mi Instagram crece más y tiene mayor alcance“, ironizó.

“Pero mándenme recetas peruanas, que me gustan más (…) Por favor, mande más recetas para levantar la popularidad. Tengo muchas cosas que quiero comprar y necesito de su ayuda. Aporten con su granito de arena en mi Instagram”, catapultó.

No obstante, la comunicadora que se encuentra radicada en Brasil aprovechó la instancia para aclarar sus dichos: “No odio a todo el mundo, por favor. Hay mucha gente en Chile que quiero, pero es mi opinión y la tienen que respetar. Si no quieren saber mi opinión para qué preguntan”, dijo.