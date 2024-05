Lola Melnyck, quien saltó a la fama en Chile por su participación en Morandé con Compañía, reveló recientemente que no guarda buenos recuerdos del país y no tiene intenciones de regresar. La bailarina rusa, radicada en Brasil, compartió que sus vivencias en Chile fueron "las peores de su vida", dejando en claro su descontento y falta de apego hacia aquella etapa.

Lola Melnyck se hizo conocida en Chile hace más de 20 años, cuando era parte del estelar Morandé con Compañía, compartiendo escenario con Kike Morandé y Marlen Olivarí.

La bailarina rusa dejó Chile hace bastante años y actualmente se encuentra radicada en Brasil, donde también realiza trabajos en televisión.

En los últimos días, la ex show – woman dejó en claro que no tiene buenos recuerdos de Chile. Es más, no tiene contemplado regresar, por ningún motivo.

Todo se dio luego que un usuario de Instagram le preguntara: “Por qué cada vez que te preguntan de Chile respondes molesta? ¿Alguna mala experiencia?”.

En este sentido, la artista utilizó un par de historias para referirse al tema, asegurando que sus experiencias en este país fueron “las peores”.

“No tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo”, indicó en la oportunidad

“Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomen como algo personal”, agregó.

Hay que señalar que Lola Melnyck volvió a viralizarse a inicios de 2022, cuando realizó comentarios en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania.

En ese entonces la modelo mostró fuertes ideas a favor del primer país, por lo que incluso fue criticada.