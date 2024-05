Varios han sido los actores y actrices que se han referido al caso de Cristián Campos, quien fue acusado de presunto abuso sexual en contra de Raffaella Di Girolamo.

Este fin de semana, el actor y director de teatro, Marcelo Alonso, fue consultado sobre el tema en conversación con La Tercera, donde calificó el asunto como “delicado”, pues estaban involucradas personas que estima.

“Es un tema delicado porque son personas que yo quiero tanto. Imagínate, yo he trabajado con la Claudia (Di Girolamo) y admiro profundamente a Cristián, hemos trabajado mucho en teatro. A la María José (Prieto), su mujer, la he dirigido”, comenzó señalando al medio citado.

Marcelo Alonso por caso de Cristián Campos

“Son personas que están tan cerca, que es difícil opinar acerca de cosas tan complejas. No voy a dar una respuesta como políticamente correcta, del tipo ‘de ese tema no hablo’. De verdad, es un tema que yo no hablo con nadie“, continuó.

A ello, el intérprete chileno agregó que lo que uno debía hacer era mantenerse a raya y “mirar, querer a la gente que uno quiere y esperar a la justicia”.

“Los comentarios uno se los deja para uno. Toda esa chimuchina de que ‘a mí tinca’, no. Deja que la justicia haga su trabajo, porque si hay algo, va a ocurrir, y si no hay algo, no va a ocurrir, punto”, manifestó Alonso.

El actor añadió que había que ser respetuoso. “Dar una opinión es súper fácil, pero hacerte cargo la opinión, no”, cerró en el diálogo.