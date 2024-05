El cantante nacional Pablo Herrera volvió a referirse a sus polémicos dichos sobre la comunidad haitiana y migrantes en Chile en su participación en Podemos Hablar.

Ahí el artista fue consultado sobre cuál sería su reacción, si alguien se tomara al pie de la letra sus palabras de “correrle bala a un haitiano”, ante ello, el cantante aseguró que esos no fueron sus dichos.

“Le diría que está muy mal informada porque jamás he dicho eso. Jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano”, aseguró.

Tras ello agregó: “Yo dije, en el calor de la conversación, que era un relajo con Álvaro Escobar, yo dije que había que correrle bala a los delincuentes”, aclaró.

“Y qué es lo que está pasando hoy en día, finalmente se aprueba una ley que le van a dar más facultades, porque de verdad estaba siendo super triste como los Carabineros enfrentaban cualquier caso y llegaban con sus pistolas 38, con seis balas contra una metralleta. Se dio de alguna manera lo que estaba yo diciendo”, sumó.

Respecto a sus dichos sobre la comunidad haitiana, Pablo Herrera, dijo: “Cuando yo me refería a los haitianos, la verdad que ellos manejan como todo el tema de la comida, que se vende en forma ilegal fuera de La Vega y fue para mí muy triste, un lugar que voy desde niño, en el cual me encanta comer comida casera, que en la verdad te tienes que encerrarte para hacerlo. No está bien eso, porque hay leyes que son para todos, no solo para los extranjeros”.

Sobre lo mismo, Herrera aseguró que se refería a las leyes y normas de limpieza que no son obedecidas por estos extranjeros, para lo que ejemplificó con la ley “anti-colillas” y el no fumar en espacios públicos.

“Ellos hacen su vida en las veredas, en Chile no se parrillea en las veredas”, agregó. A lo que sumó: “Cuando yo me refería a ‘cultura de mierda’ es a costumbres que no tienen que ver con nosotros. Yo he sido migrante muchas veces (…) y yo voy y me adapto a las leyes que ellos tienen”, cerró sobre el tema.

Cabe mencionar que tras sus palabras en Expreso PM de BioBioTV, la comunidad haitiana en Chile interpuso una querella contra el cantante, la cual fue admitida hace un par de semanas.