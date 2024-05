El actor Matías Oviedo se refirió a la querella presentada contra Cristián Campos por presunto abuso sexual hacia Raffaella Di Girolamo. En una entrevista con Eduardo de la Iglesia, Oviedo señaló que cada parte tiene su versión y que no le corresponde determinar la veracidad, destacando la complejidad del asunto. Ante la pregunta sobre la reacción de la sociedad frente al caso, Oviedo enfatizó la importancia de no emitir juicios anticipados y ser prudentes, abogando por esperar a que se realice un juicio antes de condenar a alguien por una acusación.

El actor Matías Oviedo se refirió a la querella en contra de Cristián Campos por el presunto delito de abuso sexual en contra de Raffaella Di Girolamo.

En concreto, en conversación con Eduardo de la Iglesia en “Todo va a estar bien“, quien trabajó con Campos en “Verdades ocultas” prefirió mantenerse al margen de la situación, sin embargo, opinó de igual manera a grandes rasgos.

Primeramente, Oviedo aclaró que con Cristián no son amigos: “No soy muy cercano a él, prefiero omitir comentarios. Es un tema súper peliagudo”.

“Cada uno tiene su versión y no soy yo el que dirá cuál es la verdadera (…), es un tema muy difícil y pucha, uno no tiene mucho pito que tocar“, continuó el intérprete.

De la Iglesia consideró que aquella era una buena respuesta, pues concordaba con que en temas que eran así de delicados y que tenían que ver con la justicia, era mejor dejarlo en manos de la misma.

Con ello, el animador le pidió a Oviedo su opinión frente a la reacción de algunos colegas y población común frente al caso: “¿Por qué en otros casos la condena sí es absoluta, o el apoyo a la supuesta víctima; la persona que denuncia, es a full, y en este caso no?“.

“¿Es porque son colegas, porque son amigos, porque dudan? Porque yo veo una diferencia entre este caso y otros casos que han sido públicos, en donde ha habido una condena social inmediata, que tampoco me parece que sea lo correcto”, le lanzó Eduardo a Matías.

“Por lo mismo. Porque no creo que haya que hacer una condena inmediata sin todavía haberse hecho un juicio. No por una acusación el acusado va a ser altiro culpable, entonces hay que esperar, no sé. Hay que ser prudentes“, contestó el actor.