Fue a mediados de 2021 cuando Rafael Cavada sufrió un accidente en motocicleta, el cual lo dejó con varias lesiones y fracturas en su cuerpo. En una reciente entrevista, el conductor de noticias indicó que en ese periodo también le detectaron un tumor cancerígeno en un riñón.

De acuerdo a Tiempo X, fue en conversación con Eduardo Fuentes, en el programa Buenas Noches a Todos, cuando Cavada recordó que a raíz del accidente le realizaron un chequeo complejo.

“El médico me dijo ‘tienes todos los huesos fracturados y retraídos sobre la muñeca, salvo el pulgar, están todos rotos’. Tenían muchos fragmentos, no fue una fractura limpia, me dijo ‘yo no sé lo que pase allá adentro, si te cortaste un tendón o una arteria importante, pierdes la mano”, indicó.

“A todas las personas que llegan con un choque de alta liberación de energía les hacen radiografías de cráneo, cuello, tórax y abdomen para ver si tienes otras lesiones internas. Ahí me descubrieron que tenía un tumor en un riñón”, agregó.

En este sentido, Rafael Cavada sostuvo que el médico tratante le indicó que habían detectado un tumor cancerígeno, el cual estaba encapsulado.

“Me lo operaron y era el mejor escenario posible, era un tumor canceroso por supuesto, pero era el menos agresivo que te puede dar en un riñón. Estaba súper bien delimitado, súper encapsulado. Me hicieron un control después y estaba todo perfecto”, comentó.

Debido a lo anterior, el tumor no había hecho metástasis en el cuerpo del lector de noticias, por lo que fue sometido a una intervención.

“Soy un tipo con suerte. Uno aprende que la suerte no es eterna, ni siquiera es constante. Pasada la revisión de los 50 mil kilómetros hay que empezar a tener más cuidado”, concluyó.