Este lunes el periodista Rafael Cavada reconoció haber cometido un error durante una entrevista que realizó, el pasado domingo por la mañana, al alcalde de La Florida Rodolfo Carter. El conductor rectificó sus dichos a través de redes sociales.

De acuerdo a lo expuesto en Twitter, en aquella conversación el comunicador comentó que la propuesta de constitución derivada de la Convención Constitucional, rechazada el pasado 4 de septiembre, contenía una Defensoría de las Víctimas.

No obstante, según precisó posteriormente, aquello nunca estuvo contemplado en el texto que fue sometido a plebiscito hace algunos meses.

“Fe de erratas: Ayer en las noticias de CHV AM, entrevistando al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; me equivoqué completamente. Dije que en la propuesta constitucional rechazada figuraba una defensoría de las víctimas. Eso no es cierto”, indicó.

“No fue así, no existió tal propuesta. Mis más sinceras disculpas por el error y mis mayores agradecimientos a quienes me lo han hecho notar”, agregó.

Error de Rafael Cavada

Hay que señalar que, según indicó factchecking.cl, en agosto pasado la Convención rechazó la propuesta de creación de una futura Defensoría de las Víctimas.

En ese entonces Jaime Bassa, exvicepresidente del organismo, indicó en entrevista con Chilevisión que aquella función la iba a llevar a cabo un Servicio Integral de Acceso a la Justicia.

“Es una institución que va a operar para garantizar que las víctimas obtengan la defensa jurídica que merecen y que necesitan”, expuso en la oportunidad.