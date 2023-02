El productor puertorriqueño Alex Gárgolas volvió a hacer polémica en las redes sociales, esta vez, por burlarse de la compleja situación que vive Chile por los incendios que azotan la zona centro-sur del país.

A través de un vivo desde su cuenta de Instagram, el boricua comenzó a lanzar pachotadas en contra de los artistas nacionales del género urbano, mientras recibía mensajes de seguidores chilenos.

“Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh”, dijo en un tono irónico Gárgolas.

Fue en este contexto, cuando el productor hizo un comentario que no cayó para nada bien entre los usuarios de redes sociales, ya que se burló del difícil momento que enfrentan cientos de familias chilenas producto de los incendios forestales.

“Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh”, fueron las polémicas palabras que desataron las críticas hacia el productor de música.

Críticas de Pablo Chill-E y usuarios a Alex Gárgolas

Tras viralizarse el extracto del live, los internautas repudiaron de manera rotunda los ofensivos comentarios del boricua. Incluso el cantante nacional Pablo Chill-E se pronunció respecto a los dichos de Gárgolas.

“Yo no soy de desearle el mal a nadie, pero Alex Gárgolas, hijo de la maraca ojalá que se te queme la casa, ojalá le pase algo a un familiar tuyo, perro chuchemadre y que quedes sin nada. Ojalá te pase algo brigido” (sic), expresó el intérprete chileno.

Y agregó: “Esta huea ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tiré la pelá’, con que la gente se burle de ti y te humillen por las redes sociales, eso ya no tiene nada ver. Burlarse de la gente y de los incendios, esa huea ya es maldad. Ojalá Diosito te castigue” (sic).

Vale recordar que hace unos meses, se desató una fuerte polémica en redes sociales luego que el productor puertorriqueño hablará sobre el alcance de los actuales artistas chilenos del género urbano en la industria internacional.

Los comentarios los hizo en vísperas del lanzamiento del álbum “Reggaetón Chileno Vol. 1”, que reunía a exponentes del reguetón en Chile. “Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo”, dijo Alex en dicha oportunidad.

Tras sus declaraciones, varios artistas nacionales como Marcianeke, Balbi El Chamako y Soulfía se proporcionaron catalogando sus comentarios como desafortunados.

Revisa las críticas de los usuarios

Alex gárgolas riéndose de los incendios del sur de chile? Déjate de webear guaton ql sapo y la ctmareee — Pame 🐈‍⬛ (@pamebcu) February 6, 2023

Que ser mas de mierda alex gargolas para burlarse de la gente que perdió todo en los incendios forestales — Pɑulinɑ Jɑvierɑ (@paauli_jaav) February 6, 2023

Yo que quería tirarle toda la mierda encima a ese Alex gargolas por burlarse de que chile se está quemando….. 🤬😡 Y el muy HDP cerro la cuenta. — Ignacio Gacitua (@Gacitua030) February 6, 2023

alex gárgolas empezó el conflicto con los artistas chilenos, y ahora anda riéndose por los incendios que han consumido el país.

2023 y estás más apagao que nunca loji ql — cams 🫶🏻xulito sigueme xfi xfi (@CamilaKyl) February 6, 2023

No te metas con Chile 🇨🇱 saco wea!!! — Flaka (@Evelyn_Filipini) February 6, 2023