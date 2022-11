Pablo Chill-E y el productor puertorriqueño Álex Gárgolas volvieron a enfrentarse en redes sociales a meses del bullado desencuentro que protagonizaron a raíz de un álbum con talentos nacionales que, al final, nunca vio la luz.

Los problemas entre ambos comenzaron en agosto pasado, cuando el productor compartió una serie de comentarios al momento de promocionar “Reggaetón Chileno vol.1″, álbum que iba a contar sólo con artistas nacionales.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, comentó Gárgolas.

Tras esto, la respuesta de Pablo Chill-E fue enfática: “Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie pa sonar pa afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco)”.

Ahora, el cantante local fue más allá y borró el nombre de Gárgolas de las paredes de Circular Estudios, uno de los espacios predilectos de los artistas urbanos locales.

La secuencia, difundida en redes sociales, fue replicada por el portal Trap2Day, donde en la hilera de comentarios fue el propio Gárgolas quien reaccionó al gesto con un efusivo mensaje.

“Al fin borraron mi nombre de esa mierda de pared con nombres tan mierdas al lado mios (sic). Mamabichitos”, escribió el puertorriqueño, para luego volver a publicar la secuencia en su propio perfil y luego borrarla.

“Sueña conmigo el perkinsito panzón. Superaloooio. El mundo me ama y a ti no. Mamabichito”, volvió a contraatacar Álex Gárgolas en otro mensaje dirigido a Pablo Chill-E, quien por su parte no ha vuelto a referirse a la polémica.

Este miércoles, Pablo Chill-E debutará en TVN como parte del docureality “Urbanos”, que seguirá los pasos de 11 artistas locales de la música urbana.