El cantante urbano Pailita ha generado polémica tras emitir fuertes dichos hacia el gobierno por la gestión en el control de los incendios forestales. El artista recibió bastantes críticas en las últimas horas, por lo que decidió dejar privadas sus redes sociales.

Así al menos se puede apreciar en su cuenta de Instagram, la cual ahora no es de acceso público y no permite ver sus fotos e historias.

Polémica de Pailita

Pailita había viajado junto a su familia hasta Cancún, con el objetivo de pasar allá sus vacaciones. Fue desde allá donde emitió fuertes críticas hacia el Ejecutivo.

“Hagan alguna wea (sic), se está quemando todo (…) ¿Se enojan conmigo por pedirle al gobierno que ayude? El incendio lleva cualquier días y recién ahora van a actuar. Esperan que se queme todo para tomar medidas necesarias”, indicó en unas stories.

No obstante, con el paso de las horas el cantante urbano reculó en su actitud y ofreció disculpas a sus seguidores por los dichos expuestos.

“Me pongo los pantalones y pido disculpas si es que le afectó a alguien, yo no soy facho para que me anden diciendo así. Yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política”, aseveró.

“Cuando me entrevistan pido que no me pregunten porque yo no sé nada de política y quizás la cagué (sic) en haber subido esas historias, la vendí, le dije al Presidente, que no había llegado allá, de que por qué no saca a los milicos, la gente siempre lo ve todo a su manera”, agregó.