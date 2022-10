El comunicador sufrió una crisis de angustia el pasado fin de semana, luego de confirmarse el fin de Me Late. Debió trasladarse hasta un centro asistencial.

El pasado fin de semana se dio a conocer el cierre del programa Me Late de TV+, el cual era liderado por Daniel Fuenzalida. La situación afectó a todos sus integrantes, en especial al panelista Luis Sandoval, quien sufrió una crisis de angustia.

La noticia fue dada a conocer por su excompañero Sergio Rojas en su programa de Instagram, donde sostuvo que Sandoval estuvo algunas horas en un centro asistencial, durante el pasado fin de semana.

“Luis terminó en un centro asistencial producto de una severa crisis de angustia que le impedía respirar. Tiene que ver con un cuadro grave de estrés”, aseguró.

“Estuvo de las 14:00 hasta aproximadamente 17:00 horas. Yo hablé con él, la sensación que tenía era como si tuviera un elefante sentado en el pecho”, agregó.

Estado de Luis Sandoval

Tras eso, el comunicador lanzó una reflexión respecto al tema, indicando para muchos de sus compañeros se trata de una situación sumamente compleja.

“Es muy sensible, tiene una historia de vida muy potente y todas estas cosas le afectan profundamente. Para que ustedes sepan, no todas las personas que trabajan en la TV tienen la vida resuelta. Nosotros nos sacamos la cresta para tener lo que tenemos”, señaló.

“En caso de Luchito, él no cuenta con otro tipo de resorte económico. Para él esto sí es una preocupación, saber cómo se va a alimentar, pagar contribuciones, mantener una casa”, concluyó.

Hay que señalar que el propio Daniel Fuenzalida se había referido al cierre del proyecto, confesando estar choqueado por lo sucedido.

“Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, expresó.

“No hay ninguna razón para sacar un programa al que le va iba bien en rating, bien comercialmente, que habíamos generado contenido en la industria de la televisión… no me lo explico. Nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla”, añadió.