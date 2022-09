En una reciente entrevista, el actor Patricio “Pato” Torres relató como fueron sus años como estudiante de teatro durante la dictadura militar. El artista nacional contó que en varias ocasiones debían escapar de los ensayos por miedo a ser capturados por la CNI y que en una ocasión “un ángel de la guarda” lo salvó de ser torturado.

El actor conversó con el programa “Entre Chorizos” conducido por Javier Galleguillos e Ignacio Román, ahí Torres afirmó que la presión de los militares contra él y sus compañeros no le permitió egresar.

“No alcancé a egresar, me echaron”, contó sobre sus estudios en la Universidad de Chile. Sin embargo, fue esto mismo lo que catapultó su llegada a Sábado Gigante y su posterior éxito como artista, puesto que optó por estudiar danza, a través de la que llegó al clan infantil de dicho programa.

Cuando ya se encontraba trabajando en el programa conducido por Don Francisco, Pato Torres, afirmó que siempre debían estar alerta debido a su inclinación política: “Había que escapar en los ensayos porque estaba la CNI y te podían llevar. Es que éramos todos de izquierda”.

Sin embargo, estos no eran los únicos peligros a los que se enfrentaban los artistas en esa época. El actor relató que en una ocasión se salvó de ser torturado luego de desistir de una invitación, lo cual atribuyó a un “ángel de la guarda”.

“Un día, en el año 75, un amigo me pide que lo acompañe a su casa. En el trayecto me dice que prefiere que dejemos la junta para otro día. Me bajo de la micro y me voy. Al otro día supe que lo llevaron preso y fue torturado por varios días”, dijo Torres en el programa.

Actualmente, el actor continúa haciendo teatro, lo cual complementa con su trabajo como locutor radial.