Patricio Torres se refirió a los complejos momentos que vivió tras su separación con Titi García Huidobro.

Durante su participación como invitado en el programa Zona de encuentro de TVN, el actor admitió que tras el fin de la relación no lo pasó nada de bien.

“El 1 de agosto cumplí dos años de mi separación. El primer día en que yo me vine, en este departamento no había nada. Yo me acostaba en mi dormitorio, en el suelo, en un colchón de espuma con un saco de dormir y veía tele en el teléfono”, señaló el comediante.

“Miraba para acá y veía todo este pasillo vacío y decía ‘estoy solo hueón’. Y claro, se sentía una tristeza fuerte porque estaba solo, no estaba el ruido de los niños jugando”, agregó.

No obstante, el intérprete aseguró que pese al complejo momento que le tocó vivir, ha podido levantar cabeza.

“Yo tengo la fuerza del ave fénix, del suelo me levanto y salgo a volar de nuevo. Yo creo que eso me ha ayudado muchísimo en todo esto. Estoy estirando las alas de nuevo”, expresó.

“Tengo la sensación de que voy a emprender el vuelo por muchas cosas que están saliendo y cosas que estoy realizando”, puntualizó.

Cabe señalar que fue en 2019 cuando Torres y García Huidobro se separaron tras ocho años de matrimonio, relación de la cual nacieron dos hijos.