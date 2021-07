“No le he copiado a nadie”. Así respondió la cantante Vesta Lugg (26) a la acusación de plagio realizada por la artista local Claudia Lillo.

Lillo, tal como informó BioBioChile, afirmó que Vesta, de origen canadiense, “sacó un single y un video utilizando un concepto bastante parecido al de mi EP El Mundo Índigo“.

“Se viste de hada, habla del planeta Violeta, usa los mismos colores y la misma tipografía que utilicé en mi disco… Posa parecido… No sé bien qué pensar al respecto”, agregó, visiblemente afectada.

“Había visto los posts de promoción, y dije qué bacán, me encantan las hadas, ustedes lo saben, me encanta esa estética. Dije qué cool… Yo la admiraba harto: me encanta su estilo, cómo se viste”, señaló.

BioBioChile intentó contactar a Vesta Lugg tras la publicación de la acusación sin obtener respuesta. No obstante, entregó su versión este martes mediante un video de Instagram en que afirmó que ya le escribió a Lillo para conversar.

“Ella me contestó, me agradeció haberla contactado de forma directa y me dijo que, a pesar de todo, ella tenía que hacer lo que tenía que hacer y hablarlo en sus plataformas digitales”, contó Lugg.

Y a pesar de que respetó su decisión, señaló que “tengo que establecer de forma clara que yo no le he copiado a nadie, no he hecho ningún plagio a ningún proyecto y nunca se lo haría, especialmente siendo una mujer artista nacional y emergente”.

“Todo, aunque llegue la idea de mi equipo a la mesa, la última aprobación es la mía, entonces no voy a responsabilizar y les pido que no responsabilicen a mi equipo”, añadió.

Acusó amenazas

En el video, que dura poco más de tres minutos, la exactriz de la serie juvenil de Mega BKN también advirtió que su equipo está siendo víctima de amenazas, incluso, de muerte.

Así, solicitó que “dejen de enviar mensajes y amenazas hirientes, agresivos a elles (sic). Y tampoco me gustaría que esta fuera una instancia donde también le hicieran llegar esos mensajes a la otra artista”.

“Esta no es una oportunidad de poner a dos artistas en contra de ellas mismas”, expuso.

“Probablemente nos inspiramos en el mismo lugar. Me rompe el corazón y me hiere muchísimo que estemos llegando a este punto de tanta agresividad y amenazas de muerte, donde la gente asuma tantas cosas malas”, puntualizó.