La artista local Claudia Lillo, la misma detrás del proyecto musical QLOUD, acusó mediante redes sociales a Vesta Lugg de apropiarse del concepto artístico de su más reciente EP, “El Mundo Índigo”, influenciado principalmente por las hadas y su estética.

“Les vengo a hablar de algo que me tiene molesta y confundida”, comentó Lillo mediante una saga de videos y fotografías explicativas de su queja.

“(Vesta) sacó un single y un video utilizando un concepto muy parecido al de mi EP, donde se viste hada, habla del planeta Violeta, usa los mismos colores y la misma tipografía que utilicé en mi disco… Posa parecido… No sé bien qué pensar al respecto”, agregó, visiblemente afectada.

“Había visto los posts de promoción, y dije qué bacán, me encantan las hadas, ustedes lo saben, me encanta esa estética. Dije qué cool… Yo la admiraba harto: me encanta su estilo, cómo se viste”, señaló.

“Pero hoy me hicieron notar que no era sólo eso, que estaban todas estas coincidencias, que no estoy segura si son coincidencias; creo que no, pero no sé”, confesó.

El sencillo de Vesta Lugg del cual QLOUD sospecha es “Violeta”, que debutó en plataformas de streaming ayer viernes.

La publicación desató un largo debate en redes sociales. Una de las que participó allí, mediante los comentarios del post, fue Dindi Jane (proyecto musical de la actriz Geraldine Nearly), quien fue tajante.

“Yo creo que conceptos tan arquetípicos como hada violeta es probable que se repita porque no son ninguna novedad, son preciosooooos como podemos ver en ambas propuestas de arte, pero por lo mismo; son arquetípicos, y nos representan a todes (…). Hagan un featuring por favor”, escribió.

BioBioChile tomó contacto con Vesta Lugg, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta publicación.

“Estoy triste porque es un concepto en el que trabajé mucho, y estaba muy orgullosa, a pesar que soy artista emergente y no llego a tanta gente”, confesó QLOUD, con la voz entrecortada.

“En cambio ella, va a llegar a miles, millones de personas, porque es famosa… No sé que pensar”, dijo en Instagram, donde la publicación ya es viral.