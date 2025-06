Con el estreno de ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ programado para el próximo año, los estudios parecen haber determinado todo su elenco principal, al cual se unen Elle Fanning y el ganador del Óscar, Kieran Culkin.

La cinta inspirada en el libro del mismo nombre de Suzanne Collins, relata la historia de Haymitch (Woody Harrelson) y sobre cómo este logró ganar en el segundo vasallaje de los 25 con apenas 16 años.

Por ello hay dos personajes de la saga original que retornan a esta producción, se trata de Effie Trinket y Caesar Flickerman. Tal como comunicaron a través de sus redes sociales oficiales, los encargados de personificarlos son Elle Fanning y Kieran Culkin.

Con un reparto que parece ser de todo el gusto de los fanáticos, el ganador de la Academia se meterá en la piel de una versión más joven del animador de televisión de Panem, conocido por su soberbia y socarronería.

En tanto, la estrella de ‘The Great’ encarnará a la estilista de Katniss y Peeta, que más tarde se convierte en pareja de Haymitch. Sin embargo, aún resta un papel por confirmar.

Tal como anunció la producción de ‘Los juegos del hambre’, se trata de un llamado a casting oficial donde “un afortunado fan será seleccionado para un papel en ‘Amanecer en la cosecha’“.

Pese a que no se conocen los detalles del personaje ni cuál será su injerencia, aseguraron que no se necesita de experiencia previa.

Para postular, los interesados solo deben publicar un video casting de un minuto o menos con las etiquetas #SOTRCastingContest y #TheHungerGames siguiendo los detalles de las bases.

Your turn.

This is an official casting call: one lucky fan will be selected for a role in Sunrise on the Reaping.

To audition, show us your best: act out a scene, perform a song, or surprise us with something completely new. All talents welcome. No previous experience… pic.twitter.com/s4G3pcNBVq

