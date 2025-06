La justicia argentina frenó el estreno de la nueva serie sobre la vida de Carlos Menem, a cargo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Las razones detrás de la medida se explican en la disputa por sucesión de los bienes materiales a inmateriales del expresidente, que por estos días tienen enfrentados a Zulema Menem y Carlos Nahir Menem, dos de sus hijos.

La decisión fue adoptada por el juez civil Carlos Goggi, y su efecto aplica a “cualquier tipo de difusión” de la historia protagonizada por el actor Leonardo Sbaraglia.

Según fuentes del portal trasandino Infobae, la medida cautelar fue propuesta por los abogados de Nahir Menem, quienes pidieron conocer detalles de cómo se cedieron los derechos para el uso del nombre y la imagen del exmandatario.

Dichos derechos, entre otros bienes, son los que hoy están en disputa entre los hermanos Menem, y cuyos permisos no se pudieron acreditas desde las productoras Claxson Argentina S.A. y Yulgok Media.

Según los abogados de Nahir Menem, el ex “Pelotón” no autorizó la realización de “Menem” (o “Síganme”, como se titula al proyecto en el expediente), cuya fecha de estreno no alcanzó a ser anunciada.

De acuerdo a Infobae, los oficios del fallo ya fueron enviados a Claxson Argentina S.A., a Yulgok Media de Argentina, a Amazon Prime Video y a Mariano Varela, creador y uno de los productores de la serie. La suspensión de la serie, de acuerdo al fallo, no sólo queda remitida a Argentina, sino que se extiende a cualquier otro país. Todo esto hasta que se esclarezca cómo se cedieron los derechos para la realización.

De acuerdo a la justicia argentina, los herederos de Carlos Saúl Menem son sus tres hijos (Zulemita Menem, Carlos Nair Menem y Máximo Menem Bolocco), además de su nieta Antonella Menem Pinetta, hija del fallecido “Carlitos” Menem.