Los premios Óscar suelen dar innumerable material a los creadores de memes y este año no fue la excepción. El protagonista de la imagen viral de moda de la madrugada del domingo es Andrew Garfield.

El actor británico que oficio como presentador de un premio junto a Florence Pugh se volvió viral por la divertida expresión facial que puso cuando Jimmy Kimmel lo mencionó en su monólogo.

Resulta que el conductor de la gala que premia a lo mejor del cine, estaba hablando que para evitar situaciones de violencia como la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock el año pasado, estaban presentes varios superhéroes.

Además de hablar de Pedro Pascal y The Mandalorian, también mencionó a Garfield y Spiderman.

“Si quieres llegar aquí tendrás que pelear con Spiderman”, dijo. Fue en ese instante donde el actor sacó risas.

Recordemos que tras lo ocurrido con Smith el año pasado, Andrew Garfield fue captado enviando un mensaje durante la ceremonia, imagen que también se transformó en viral y en un meme.

Andrew Garfield being the Oscars meme for the 2nd year #Oscar pic.twitter.com/RKuLw1dbIa

— I’m not the werewolf (@PadaleckixSofer) March 13, 2023