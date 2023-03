El cómico Jimmmy Kimmel, presentador de la 95° edición de los Óscar, dio inicio a la gala de este año burlándose de la ya “histórica” bofetada sobre el escenario de Will Smith a Chris Rock, presentador de aquella jornada.

“Queremos que yo me sienta seguro, así que tenemos estrictas normas esta vez. Si alguien en este teatro comete un acto de violencia durante la gala será premiado con el Óscar al Mejor actor y un discurso de 19 minutos”, dijo Kimmel recordando el galardón que Smith logró nada más propinar la agresión a Rock.

“Si sucede algo impredecible o violento durante la ceremonia, simplemente hagan lo que hicieron el año pasado: nada. Siéntense ahí y no hagan absolutamente nada. Tal vez incluso denle un abrazo al agresor”, continuó.

Kimmel, además, advirtió a cualquier potencial atacante que esta vez habría varios “héroes” presentes que saldrían a su rescate.

“[Tendrás] que superar al campeón de peso pesado, Adonis Creed, antes de llegar a mí. Vas a tener que luchar con Michelle Yeoh antes de llegar a mí”, dijo. “Tendrás que vencer a ‘The Mandalorian’ antes de llegar a mí. Vas a tener que enredarte con Spider-Man. Te vas a enredar con Fabelman. Y luego vas a tener que pasar por mi mano derecha, Guillermo, si quieres llegar a esta etapa”.

"If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for best actor and permitted to give a 19-minute long speech."#Oscars host Jimmy Kimmel addresses "the slap" in his opening monologue. https://t.co/J1mqrghZrf pic.twitter.com/E5dHUKLAPA

— ABC News (@ABC) March 13, 2023