El actor interpretará a un solitario personaje que se encuentran Joel y Ellie durante su travesía en "The Last Of Us". Antes se había anunciado a Con O'Neill para el personaje.

La serie de HBO The Last Of Us sumó un nuevo nombre a su elenco estelar, ya conformado por el actor chileno Pedro Pascal y la exGame Of Thrones Bella Ramsey.

Se trata de Nick Offerman, conocido por sus diversos papeles cómicos, entre ellos, el gruñón Ron Swanson de Parks and Recreation. De acuerdo al portal Variety, el intérprete será Bill en la serie.

De acuerdo al medio, anteriormente se había anunciado al actor Con O’Neill para el personaje, pero una fuente le aseguró a Variety que se vio obligado a decirle adiós al proyecto por conflictos de agenda.

La serie The Last Of Us está basada en el popular videojuego de PlayStation con el mismo nombre. La ficción relata una historia ocurrida 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida por un hongo mortal, llenando al mundo de grotescas criaturas que contagian a los humanos al morder.

Joel (Pascal), un superviviente duro y solitario, es contratado para sacar a Ellie (Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Sin embargo, lo que inicia como un trabajo corto acaba convirtiéndose en un viaje que cambiará la vida de ambos al atravesar EE.UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Bill es un sobreviviente de esta pandemia que inunda el mundo de la ficción. En el juego, Bill vive con Frank (Murray Bartlett) en su propia ciudad aislada de las criaturas.

Hasta el momento, la serie cuenta con intérpretes como Gabriel Luna, Nico Parker y Merle Dandridge. La ficción será escrita por el creador de Chernobyl, Craig Mazin, quien también será productor ejecutivo junto a Neil Druckmann, el creador de los videojuegos.