Este jueves fue filtrado un video de las grabaciones de la serie de HBO The Last Of Us, basada en el juego homónimo, que es protagonizada por el chileno Pedro Pascal (46).

En las imágenes se ve al actor nacional, que interpreta a Joel, junto a las actrices Bella Ramsey y Anna Torv, que caracterizan a Ellie y Tess.

El registro, que fue publicado por la cuenta de Twitter The Last Of Us News, fue captado desde las alturas en lo que parece ser un ambiente otoñal y apocalíptico.

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap

Previamente, en la misma red social publicaron imágenes del set de grabación, que recrea los escenarios de destrucción del videojuego, y de los actores mientras se preparaban.

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Pedro Pascal (Joel) on the set of #TheLastofUs .

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

"The Last of Us filming outside my building. Hope to get a glimpse of Pedro Pascal in action."

📸 rasbriggins | Instagram pic.twitter.com/FYjsv0J08W

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021