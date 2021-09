El actor chileno Pedro Pascal (46) compartió este domingo la primera imagen de la serie de HBO The Last of Us, donde interpreta a Joel.

En la fotografía, la celebridad aparece junto a la actriz Bella Ramsey, que interpreta a Ellie, mirando una colina sobre la que cayó un avión.

“‘Te tengo, niña’. La adaptación de HBO de The Last of Us está en producción”, escribió junto a la captura.

La producción será una adaptación televisiva del videojuego homónimo, que se centra en una pandemia desatada en Estados Unidos a causa de una cepa del hongo Cordyceps, que al infectar a los humanos (mediante mordidas) los convierte en criaturas caníbales.

Joel, uno de los sobrevivientes de la pandemia, es el encargado de rescatar a una niña de 14 años llamada Ellie, con quien debe emprender una aventura atravesando el país y enfrentando las adversidades del virus.

Recordemos que en julio pasado se viralizó en redes sociales la primera imagen registrada desde el set de grabación, con el actor chileno encabezando al elenco.

Se trata de una imagen registrada desde un auto donde también coinciden Gabriel Luna (“Tommy” en la trama) y Nico Parker, actriz que fue confirmada esta semana en el rol de “Sarah”.