Un anuncio que de seguro no caerá bien en muchos de sus usuarios es la que ha dado a conocer Netflix.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming confirmó que Friends, Gossip Girl y El príncipe del rap saldrán de su catálogo en los próximos días.

“Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica”, señaló la cuenta de la compañía para Latinoamérica.

Si eres fan de alguna de estas producciones, tendrás que comenzar una maratón desde ya, tarea difícil eso sí debido a las temporadas que cada una tiene.

Cabe señalar que en Estados Unidos, Friends y El príncipe del rap forman parte del catálogo de HBO Max, servicio de streaming propiedad de WarnerMedia Entertainment.

Como era de esperar, rápidamente el anuncio generó una ola de comentarios por parte de los usuarios, la mayoría evidentemente de lamento por esta sensible salida de cara al 2021.

cómo vas a quitarme esas 3 series? de verdad no me pierden por completo SOLO porque tienen a Lucifer y The Umbrella Academy, la decepción hermano, ahora como me divierto sin mis clásicos? pic.twitter.com/lTpHEcE3i8

— 𝗚ɪᴀɴᴇ²⁸ MIRAR FIJADO (@28flwalls) December 23, 2020