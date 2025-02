Luego de que Pamela Díaz sufriera una parálisis facial en vivo, la animadora de “Hay que decirlo”, volvió al trabajo.

Durante la emisión del programa de Canal 13, Díaz expresó a sus compañeros que le había pasado algo “raro”.

En este sentido, acusó que “cuando hablo se me va la boca para el lado, pero me agarra un poco acá -dijo indicando su pómulo- y cuando leí la mención se me dobló la lengua”, afirmó, mientras tenía problemas para modular.

En esta oportunidad, Díaz tuvo que guardar reposo por un cuadro de estrés, pero ahora se encuentra en perfectas condiciones.

Así lo mostró la autodenominada “Fiera” que animó en la noche del sábado la Fiesta de la Independencia de Talca.

De acuerdo con Página 7, la conductora de “Hay que decirlo” se subió al escenario junto a Ignacio Gutiérrez para animar el espectáculo.

El susto de Pamela Díaz

Hace pocos días, la conductora actualizó su estado de salud, luego de sufrir la parálisis.

En un video, la rostro de Canal 13, describió lo que ocurrió en aquel momento, mientras sufría los estragos del cuadro de estrés. “Solo que se me había bajado un poco el labio, y le digo a Nacho Gutiérrez ‘cabezón, mírame que tengo’, me ve y me dice ‘se te va el labio un poco. Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso””, le dijo a su compañero.

Pese a las advertencias de su compañero, Pamela hizo caso omiso. “Le dije que no, ‘voy a esperar un rato, voy a hacer la mención y después de eso yo parto a la clínica si me siento mal””, agregó.