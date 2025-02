Durante el episodio de este miércoles del programa de farándula de Canal 13, “Hay que decirlo”, su animadora, Pamela Díaz, tuvo que dejar sorpresivamente el espacio de televisión debido a una urgencia médica.

El problema de la comunicadora comenzó cuando tuvo que hacer una mención, instancia en que notó que le costaba modular adecuadamente.

Por ello, en medio de la tanda comercial, la animadora comenzó a grabarse con su celular, donde fue captada en vivo haciendo varias muecas. Aunque esto causó gracia entre sus compañeros debido a su usual humor, la situación se puso más seria.

“Quiero contarles algo. Hace como dos días me dio algo raro”, comenzó diciendo a la cámara. “Le dije a la Vero (su asistente) que me pasaba algo raro, que cuando hablo se me va la boca para el lado, pero me agarra un poco acá -dijo indicando su pómulo- y cuando leí la mención se me dobló la lengua“, afirmó con un poco de dificultad.

Aunque sus compañeros de programa seguían incrédulos y respondieron con risas, Pamela Díaz agregó: “Es como que me dio un aire o estoy neurótica”, afirmó, causando carcajadas. No obstante, su compañero de conducción, Ignacio Gutiérrez, le aconsejó: “Tienes que ir a la clínica”.

Tras ello, para comprobar que lo que decía la animadora era cierto, sus colegas le pidieron que sonriera, momento en que se percataron que lo que decía Díaz era real, pues su rostro estaba paralizado del lado izquierdo.

La comunicadora permaneció varios minutos más en el programa, donde se le pudo ver haciendo varias muecas mientras hacían un despacho en directo, sin embargo, al regreso de una tanda comercial, su compañero comunicó a los televidentes que finalmente “La Fiera” había dejado el programa para recibir atención médica de urgencia, pues no se trataba de una humorada de la animadora.

A raíz del momento, los fanáticos de Pamela Díaz le dejaron varios mensajes en redes sociales donde le alertaron que podía tratarse de una parálisis facial, e incluso de un accidente cerebrovascular.

Hasta el cierre de esta nota, la animadora no se ha referido a su actual estado de salud.