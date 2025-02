Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La reconocida actriz turca Cansu Dere, famosa por su participación en series como "Sila", "Ezel" y "Madre", visitó Chile a mediados de diciembre en un tour promocional con una aerolínea internacional, dejando encantados a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, compartió más de una docena de fotografías de su paso por lugares emblemáticos de Santiago, como el Museo de Bellas Artes, el Castillo Hidalgo, el Museo de la Memoria y el Barrio Lastarria. En las imágenes se le ve disfrutando de la ciudad y prometiendo regresar con un tierno mensaje: "Chile, me has robado el corazón. Volveré". Sus fans no tardaron en expresarle su cariño y deseo de verla nuevamente en el país.