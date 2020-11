Este miércoles Meghan Markle reveló que perdió un bebé en julio de este año. La duquesa de Sussex contó su historia en un poderoso ensayo publicado en el diario New York Times.

“Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo el segundo”, escribió la exactriz en el artículo titulado “Las pérdidas que compartimos”.

Y a pesar que miles de personas valoraron su valentía, hubo algunos que criticaron duramente a la norteamericana. De hecho, un usuario incluso la acusó de haber escrito el ensayo con fines egoísta, lo que desató la indignación de la modelo y animadora Chrissy Teigen, quien recientemente también perdió un hijo.

“¿Alguien está realmente cuestionando el dolor y puro horror de sufrir un aborto espontáneo, o quizás están criticando la decisión de Meghan de escribir un artículo de opinión de 1.000 palabras sobre sí misma? ¿Qué agrega a los recursos que ya están disponibles para quienes atraviesan una tragedia como esta?”, escribió Marco Giannangeli, editor de Sunday Express.

Is anyone really questioning the pain and sheer awfulness of suffering a miscarriage, or are they perhaps criticising Meghan’s decision to write a 1,000 word op-Ed about herself? What does it add to the resources already available for those who go through a tragedy like this?

— Marco Giannangeli (@marcogiann) November 25, 2020