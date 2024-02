Un resultado de esta encuesta que llamó la atención fue que al consultar a las personas si seguirían trabajando en caso de ganar la lotería o no tener necesidad económica, el 68% dijo que sí. De ellos, un 40% lo haría porque "disfruta trabajar", y un 35% aseguró que "el problema no es trabajar, sino trabajar en algo que no les gusta".