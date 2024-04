Diversas son las figuras del mundo del espectáculo que se han manifestado, en redes sociales, por el asesinato de tres carabineros en las cercanías de Cañete. Uno de ellos fue el actor Cristián Riquelme.

En su cuenta de Instagram, el también animador de Chilevisión se mostró dolido por lo que ocurrió en la Provincia de Arauco, pero también lamentó la situación de la seguridad en Chile.

“Imposible quedar indiferente. Tres familias destruidas, hijos que crecerán sin su padre. Viudas llorando a sus maridos”, indicó.

“Amo a mi país, sus costumbres y su gente. Pero con quien hable está con miedo, y con algo que contar; un vecino, un colega, un familiar que ha sido víctima de algún caso de violencia o de robo. Es una amenaza constante, reiterada, presente y cercana”, agregó.

“Un amigo director baleado, un colega asaltado, un amigo lleva dos portonazos. En todo Chile, a todo horario y en cualquier momento. Ya no es ‘ojalá no me toque’ es: ‘Saca un número"”, siguió.

“Lo de ayer es la gota que rebalsa el vaso. No más condolencias, no más querellas, no más peleas políticas. Todos queremos trabajar, vivir y soñar en PAZ. Mis abrazos a las familias por su pérdida y a Carabineros por el difícil momento”, concluyó.

Cristián Riquelme por carabineros asesinados

Otra figura pública que se refirió a este tema, el pasado domingo, fue Cecilia Bolocco, quien se mostró conmovida.

“Dolor, frustración, rabia… ¡Basta ya! Me sumo consternada con fuerza e indignación al clamor agónico de los familiares de nuestros nuevos mártires de Carabineros y exijo al gobierno acciones concretas e inmediatas para detener el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país“, declaró la exReina de Belleza.

“Mi eterno agradecimiento a Carabineros de Chile por su invaluable, constante y patriótica labor y mis más profundas condolencias a los familiares de las víctimas de este deleznable crimen al corazón de Chile. Mis oraciones están con ellos, sus familiares y todo el cuerpo de Carabineros“, añadió.