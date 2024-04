Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Cristian Garin se alistan para un nuevo desafío esta semana: el Challenger 125 de Aix-en-Provence, en Francia.

Tras no pasar a la segunda semana de competencia en el Masters 1000 de Madrid, los nacionales jugarán en el país galo para no perder el ritmo de cara al Masters de Roma.

Tabilo (38° del ATP), quien cayó en primera ronda en España ante el italiano Flavio Cobolli (°64), es el tercer mejor sembrado en Aix-en-Provence y debutará en segunda fase.

Su rival saldrá del duelo entre los franceses Hugo Gaston (95°) y Terrence Atmane (135°).

Mientras ‘Gago’ (92°), quien se bajó de la qualy de Madrid por un cuadro febril, se estrenará este martes ante el también local Alexandre Muller (109°).

Vale mencionar que otros grandes nombres en el Challenger de Aix-en-Provence son el local Adrian Mannarino (20°), el argentino Tomás Etcheverry (27°) y el ruso Roman Safiullin (42°).

Aix-en-Provence projected quarterfinals by ranking ⬇️

🇫🇷 (1) Mannarino vs (8) Vukic 🇦🇺

🇨🇱 (3) Tabilo vs (7) Shevchenko 🇰🇿

🇪🇸 (6) Martinez vs (4) Safiullin

🇺🇸 (5) Giron vs (2) Etcheverry 🇦🇷#ATPChallenger | @OpenduPaysdAix pic.twitter.com/7OyRSQ5XwD

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 29, 2024