El viernes por la noche, en el barrio de Zayuna en el este de Bagdad (Irak), un hombre armado no identificado asesinó a la influencer iraquí Ghufran Mahdi Sawadi, conocida como Um Fahd, mientras se encontraba en su coche frente a su residencia.

Una fuente de seguridad informó a la agencia EFE sobre el incidente el sábado. El atacante se acercó en motocicleta y disparó a la víctima con una pistola de 9 milímetros. Durante el ataque, una amiga de Um Fahd, quien también estaba en el vehículo, resultó herida.

El coronel Abdalá Ali, de la Policía de Bagdad, comunicó que el asesino huyó después del crimen. El Ministerio del Interior de Irak ha iniciado una investigación para identificar al autor del delito y esclarecer sus motivaciones.

Um Fahd había acumulado cientos de miles de seguidores en TikTok, plataforma en la que compartía videos bailando al ritmo de música iraquí.

The shooting of TikTok star Ghufran Mahdi Sawadi was the third within a year in Iraq involving a young social media personality. The killings come amid tightening laws and increasingly conservative attitudes in the country. https://t.co/GHjL7P1HNe

— The New York Times (@nytimes) April 29, 2024