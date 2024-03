Las bandas criminales en Haití siguen sembrando el terror, principalmente en Puerto Príncipe, donde se enfoca el 80% de sus operaciones. Uno de los hombres clave es Jimmy “Barbecue” Chérizier.

Su historia es convulsa, como la vida en la capital haitiana. Cientos de personas han perdido la vida por el accionar de las pandillas, varias de estas a cargo del ex uniformado.

El reclutamiento y control de los integrantes de su banda criminal, lo hace por medio de las redes sociales, al estilo de otros criminales en la frontera con EEUU, quienes convocan a los más jóvenes para llevar a cabo el tráfico de personas.

La disputa entre estructuras criminales, y el dominio de las zonas, tomó sus puntos más álgido desde el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021. Cabe señalar que ese fue un golpe contra su organización, según el medio británico BBC.

En el presente, las pandillas son capaces de dominar la escena delictual. Recientemente, liberaron a miles de criminales tras una incursión violenta al principal presidio del país.

Hace casi 47 años, nació en Puerto Príncipe el que sería uno de los hombres más peligrosos de Haití.

Jimmy “Barbecue” Chérizier vino al mundo en en el seno de una familia pobre, cuya madre vendía pollos. En algunas ocasiones vinculó su apodo al trabajo de su progenitora.

Todo parecía indicar que estaría del lado de la ley, ya que creció y se inscribió en las fuerzas policiales. Su carrera no sería la más honesta. Todo lo contrario, estuvo teñida de sangre.

En 2017 fue parte de un operativo contra las mafias en Grand Ravine, un barrio de Puerto Príncipe. Estuvo involucrado en la muerte de casi una decena de civiles.

Fue en ese periodo que comenzaría su contacto a fondo con el mundo criminal de las pandillas. A la vez que era policía, se desempeñó como vocero de una estructura delictiva, Las Delmas 6, ofreciéndole favores policiales con la venia del asesinado presidente Moïse.

Estados Unidos y varios organismos internacionales intervinieron y conocieron el nombre del ahora ex policía criminal, luego de verse involucrado en la matanza de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en 2021. Para ese entonces, ya lideraba la denominada G-9 y Familia.

Se trata de la unión de varias facciones de pandillas que se dedican a sembrar el terror en Puerto Príncipe, con Jimmy “Barbecue” como su principal cabecilla.

El Departamento del Tesoro estadounidense dijo en uno de sus comunicados que Chérizier fue uno de los vinculados en la matanza de La Saline, un barrio de la capital haitiana, en un ataque entre policías y grupos criminales con el fin de “reprimir a la disidencia política”.

La justicia estadounidense puso interés en su captura, en cambio, “Barbecue”, cuyo apodo está originalmente vinculado a la forma en que mata y carboniza los cuerpos de sus víctimas, se defiende.

“No soy un gángster, nunca lo seré. Es el sistema contra el que estoy luchando. Ese sistema tiene mucho dinero y tiene el control de los medios. Ahora me hacen parecer como si fuera un gángster”, aseguró en una entrevista a la cadena Al Jazeera hace 3 años.

Desde 2021, cuando el máximo criminal operando desde Puerto Príncipe, dejó de formar parte de las filas policiales y se dedicó completamente a asesinar, entre otros delitos, al frente de la pandilla G-9 y Familia.

Sin embargo, desde hace varios años se le adjudica su participación en operaciones policiales y pandilleras, que dejaban detrás de sí, hasta 71 muertes en una o varias incursiones.

El punto fue siempre controlar los territorios en la capital haitiana, al precio que fuera. Ese precio tiene miles de víctimas civiles.

Las nueve pandillas que unió, fueron anunciadas en el canal de Youtube que Jimmy “Barbecue” Chérizier posee y usa para, además, reclutar a jóvenes adeptos.

InSight Crime, informó que antes del asesinato de Moïse, “el 50% del financiamiento de la G-9 provenía de dinero del gobierno, con un 30% procedente de secuestros y el 20% restante recaudado a través de extorsiones”.

Desde entonces, la lucha por los territorios de Puerto Príncipe se ha vuelto más encarnizada. Los civiles son las víctimas de una guerra que no parece tener fin.

Chérizier o “Barbecue”, junto a las pandillas que encabeza, exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien sucedió al asesinado Jovenel Moïse, por parte de pandillas rivales a la G-9 y Familia.

“Pedimos a la Policía Nacional de Haití y al ejército que asuman su responsabilidad y arresten a Ariel Henry. Una vez más, la población no es nuestro enemigo; los grupos armados no son sus enemigos”, se atrevió a publicar en sus redes sociales.

A finales de febrero pasado, “Barbecue” habría ordenado a sus hombres la incursión armada a una cárcel local, donde liberaron a 3.700 presos, en su mayoría criminales, con un saldo de 12 muertos, para continuar con su lucha con el control territorial en Puerto Príncipe.

