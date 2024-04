Siguen los triunfos para Selknam en el Súper Rugby Américas, donde la franquicia nacional ha ido de menos a más en el torneo.

Por la décima fecha del campeonato, que reúne a siete equipos, seis del cono sur y uno de Estados Unidos, Selknam sumó una nueva victoria tras derrotar a Cobras XV Brasil.

El resultado final fue un claro 43-15, en un partido jugado en el Old Grangonian Club de Colina.

Según publicó El Deportero, el partido comenzó con el equipo brasileño atacando, aunque sin fuerza para romper la sólida defensa nacional. Joao Amaral, vía penal, abrió el marcador para los brasileños.

Ventaja que duró un par de minutos, ya que Tomás Salas empató vía penal.

Luego de la anotación chilena, Selknam se soltó, con mejor despliegue en el campo de juego. De ahí en adelante, todo fue a favor de los nacionales.

Luca Strabucchi (sin conversión), Nicolás Saab y Nicolás Garafulic marcaron los tries nacionales. Los dos últimos tuvieron conversión a través de Tomás Salas.

Así llegó el entretiempo con Selknam ganando por un claro 22-3.

La superioridad de los chilenos fue confirmada en cuanto inició el segundo tiempo. Nicolás Garafulic marcó un nuevo try con otra conversión de Tomás Salas: 29-3.

Cobras pudo descontar en el minuto 60 con un try de Henrique Ribeito con conversión de Lucas Tranquez, aprovechando que Selknam tenía un hombre menos.

No obstante, Iñaki Delguy estiró más la cifras para Selknam con un nuevo try, convertido por un Salas que no falló: 36-10.

La indisciplina le pasó de nuevo la cuenta a Selknam, quedando otra vez con un hombre menos en el minuto 69.

Cobras aprovechó el hombre de más para marcar otro try a través de Agustín Llano, pero sin conversión.

A 7 minutos del final llegó el try final para Selknam a través de Marcelo Torrealba con conversión de Salas.

De esta manera, la franquicia nacional cerró un triunfo que los mantiene en zona de clasificación a semifinales.

Selknam marcha cuarto en la clasificación general con 22 puntos, a solo 2 unidades de los paraguayos de Yacaré XV.

¡Posiciones de la Fecha 10!🔥📊 🏆Llegó la primera derrota del puntero pero no hubieron modificaciones en la tabla. Para ver los números completos ingresa a nuestro sitio web 🖥️ con todas las estadísticas en el Data Center#BeSuper pic.twitter.com/EVOwgHEDMb — SUPER RUGBY AMERICAS (@SuperRugbyAM) April 28, 2024

El equipo nacional volverá a la cancha la próxima semana, específicamente el viernes 3 de mayo, cuando enfrente como visita a Peñarol de Uruguay.