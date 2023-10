“En la vida hay que ser equilibrado para todo”, dicen algunas personas. Esto se traduce en muchos casos en lograr compatibilizar el trabajo, los deberes en la casa, la familia, además de tener tiempo para uno mismo.

Dentro del mercado laboral, y con el pasar de los años, las empresas han notado cómo ciertos beneficios en pos de un mejor manejo de la vida personal, ayudan a sus colaboradores a mejorar su calidad de vida y tener mayor bienestar mental.

Y a su vez, esta mejora puede conllevar un impulso a la productividad, propiciando un mejor desempeño de las empresas y sus colaboradores.

Productividad y salud mental van de la mano

Puede que se tienda a pensar que una mejor productividad pasa, en su gran mayoría, por un mayor grado de competencia de la persona respecto a sus habilidades, estudios previos, etc.

Pero nuevos estudios revelarían que esto no es necesariamente vinculante, y que una de las razones de la baja productividad de una persona, y por lo tanto de una empresa, también se puede relacionar con un mal manejo de la salud mental.

Según una investigación realizada por Robert Half Brasil y The School of Life, concluyó que casi la mitad de los profesionales encuestados consideró que su productividad se redujo por razones emocionales. Todo esto en algún momento durante los últimos doce meses.

Respecto a lo anterior el director asociado de Robert Half, Caio Arnaes, detalló que, a pesar de lo que consideran las empresas puede ser el origen de una baja productividad, “el verdadero problema podría estar en la salud mental de esos trabajadores, que no encuentran las condiciones de clima laboral o motivacional para rendir al máximo en el contexto actual”.

Buen clima laboral

Este clima propicio y motivador dentro de las empresas, está cada vez más en la mira de quienes buscan un empleo.

Al menos esa es parte de las conclusiones del estudio “Work – Life – Balance” de Laborum, donde el 99% de los trabajadores chilenos encuestados considera que el equilibrio es importante o muy importante.

Pero por el contrario, solo el 59% considera de que en su empresa u organización existe una cultura que permita tener este balance. A esto se suma un importante 84% que buscaría otro trabajo, en caso de que el suyo no permitiera un equilibrio entre trabajo y vida personal.

Según el director comercial de Laborum, Diego Tala, “las prioridades de los talentos han cambiado muchísimo, sobre todo después de la pandemia. Antes quizás el salario podría mover la aguja para decidir si tomar o no un puesto de trabajo, hoy la posibilidad de conciliar la vida personal con la profesional está dentro de los aspectos más importantes”.

“De ahí que es importante que las organizaciones consideren tomar las acciones necesarias para garantizar cierta flexibilidad en diversos aspectos, pues al tener esto en consideración tendrán la posibilidad de atraer y mantener a sus talentos”, explicó Diego.

¿Cómo logran (o no) mantener un equilibrio vida / trabajo?

¿Qué porcentaje de trabajadores logran mantener este equilibrio? En Chile sería un 65% versus un 35% que sostiene que no le es posible llegar a este balance.

En el caso de las personas que lo lograron, la mayoría sostiene que identifica bien sus prioridades tanto en lo personal como lo laboral, además de ser capaces de poner límites entre ambos.

Por el contrario, quienes no lo alcanzan señalan a su organización, la cual no tiene políticas claras al respecto. Otra gran parte de los consultados afirma que la empresa los hace trabajar fuera de horario y, de forma más personal, no saben establecer límites entre vida personal y trabajo.

Consejos

Tal como expresan las cifras del estudio de Laborum, identificar las prioridades y establecer límites claros son necesarios para lograr una buena calidad de vida dentro del trabajo, y fuera de él también.

Así, una persona podría comenzar analizando cuáles son los puntos que lo llevan a bajar su productividad. Por otro lado, hay aspectos que no dependen de uno, y aquí es donde las empresas, instituciones y organizaciones juegan un rol clave.

Estas deben enfocarse en conocer qué es lo que aflige a sus colaboradores, evaluar el clima labores y los factores que pueden incidir sobre los equipos de trabajo.

“Entender qué sucede con los trabajadores es fundamental para generar un ambiente y un grupo humano al cual quieran pertenecer y permanecer, más allá de los vaivenes económicos”, concluyó el director asociado de Robert Half.