Varias empresas chinas están “preparando pruebas” para solicitar a las autoridades del país que abran una investigación ‘antidumping’ contra algunas importaciones de cerdo provenientes de la Unión Europea (UE), aseguró el fin de semana pasado el medio oficial Global Times.

En un mensaje publicado en la red social X, el rotativo nacionalista cita a una fuente “conocedora de la industria” aunque anónima a la hora de divulgar la mencionada información.

#Exclusive: The Global Times has learned from a business insider that relevant #Chinese industries are preparing evidence, as they plan to apply to competent authorities to launch an anti-dumping investigation into imports of certain pork from the #EU. pic.twitter.com/sCwKe8hpre

— Global Times (@globaltimesnews) May 25, 2024