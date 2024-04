En noviembre del año pasado, BioBioChile recogía un artículo del prestigioso medio estadounidense The New York Times (NYT) donde se destacaba la industria local del Gin, mencionando algunas destilerías que están marcando pauta tanto por los aficionados de esta bebida como de los turistas o incluso diversas plataformas que entregan premios y reconocimientos.

Ahora, nuevamente diversas creaciones hechas en Chile logran destacar a nivel internacional, esta vez en la London Spirits Competition 2024 donde también se premió a distintos licores, whiskys y piscos nacionales de entre más de 2 mil creaciones de 80 países.

Uno de estos destiladores, Jorge Sepúlveda, logró obtener varias medallas de plata en la competencia, destacando el gin “Malcriado”, que tuvo un total de 79 puntos.

El gin chileno marcando pauta en el extranjero

La mayor facilidad para hacer un gin respecto a otras bebidas como el vino o el pisco, han dado lugar a que muchas personas se hayan volcado a emprender y crear diversos destilados, combinando distintos ingredientes, hierbas nativas y una variedad de botánicos.

En este sentido, Malcriado se basa en un London Dry pero con 34 botánicos que le dan un sabor “disruptivo, complejo”, pero que logra equilibrar la amplia gama de ingredientes utilizados.

Según Sepúlveda, este logro -por segundo año consecutivo- viene de la mano con “ser perseverante, ordenado, mantener los estándares de calidad, seguir seleccionando los productos a mano que se utilizarán en las destilaciones, estar preocupado de los estándares de la destilería y ser persistente para seguir perfeccionando los productos”.

El toque nacional en los destilados

En el mencionado artículo del NYT, titulado “Chile, Known for Its Wines and Piscos, Turns to Gin” (Chile, conocido por sus Vinos y Piscos, se vuelca al Gin, traducido del inglés), afirma que distintos destiladores buscan “hacer gins que sepan a Chile”, darle un toque local.

Según explicó entonces la fundadora de Destilados Quintal y directora de la Asociación Chilena de Gin, Teresa Undurraga, con tal de conseguir el objetivo de lograr preparaciones únicas “estamos utilizando hierbas nativas. Queremos difundir nuestros sabores”.

Por su parte, el co fundador de Gin Provincia, Gustavo Carvallo, afirmó que el destilado “es como una pintura”; el alcohol de maíz que importa desde EEUU es el lienzo y “los botánicos son el color”.

En la misma línea Sepúlveda sostiene que “la botánica chilena es tan rica y autóctona que podemos crear sabores que no se conocen en ninguna parte del mundo”.

Más allá del vino y el pisco

Como se mencionó en un inicio, la nueva edición de London Spirits premió no solo a gins nacionales.

La primera medalla de oro fue para el “Vodka Gabrí Wild Patagonia” (91 puntos), seguido de los piscos “Cofradía” y “María’s” de Bou Barroeta (91 y 90 puntos respectivamente).

Otras preparaciones que destacaron fueron “The Old Bastard Moonshine Whisky” con una medalla de plata (88 puntos), gin “Luperca” (87 puntos) o el licor “Momentum” (83 puntos), entre otros. Para conocer la lista completa de ganadores, puedes acceder tocando aquí.

Esto demuestra el potencial de la industria de bebidas y preparaciones chilenas, que no solo se enfoca en vinos y piscos que, si bien siguen siendo parte de identidad del país en el extranjero, ahora también se abre a nuevas creaciones, como son los gins “made in Chile”.