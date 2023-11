Siempre que sale la pregunta de qué es lo que más representa a Chile en el extranjero, surgen respuesta como el cobre, nuestra geografía, los terremotos (y cómo reaccionamos a ellos) o el vino.

Respecto a esto último, numerosos premios a nivel mundial de las diversas cepas producidas en el país dan cuenta de una industria que se ha vuelto representativa de la imagen nacional. Y ahora además del vino (junto con el pisco), el Gin chileno está acaparando la atención de medios internacionales.

En esta ocasión fue el periódico estadounidense The New York Times (NYT) quien en una nota titulada “Chile, Known for Its Wines and Piscos, Turns to Gin” (Chile, conocido por sus Vinos y Piscos, se vuelca al Gin) destaca alguna de las destilerías chilenas enfocadas en esta bebida alcohólica.

Gin chileno se posiciona a nivel internacional

Dentro de los reconocimientos nombrados en la nota se cita a Gin Elemental, destilado hecho en Chile el cual recibió una medalla de oro en los SIP Awards, una competencia de talla internacional donde las bebidas son juzgadas por los consumidores.

También se cuenta a Tepaluma Gin, originario de la Patagonia, el cual también ganó un oro en la International Wine and Spirit Competition; y Gin Provincia, el cual obtuvo en el London Spirits Competitions la segunda puntuación más alta.

Según destacó la fundadora de Tepaluma Gin al citado medio, “ya sea que el mundo lo sepa o no, estamos llegando”, asegurando que “verán mucho más proveniente de Chile”.

Gins con sabor a Chile

A su vez, el New York Times destaca cómo los destiladores de gin nacionales buscan hacer la diferencia en sus preparaciones y añadirles un toque local.

O como dice el reportaje, “hacer gins que sepan a Chile”.

En este sentido, la fundadora de Destilados Quintal y directora de la Asociación Chilena de Gin, Teresa Undurraga, destacó que con tal de cumplir este objetivo “estamos utilizando hierbas nativas. Queremos difundir nuestros sabores”.

“‘Es como una pintura’, dijo Gustavo Carvallo, el co fundador de Gin Provincia, mirando hacia el famoso Valle de Colchagua, el cual rodea su destilería. El alcohol de maíz, que importa desde los Estados Unidos, le sirve como lienzo. ‘Los botánicos son el color"”, expresó.

Dentro de los otros aspectos que destaca el NYT, también cita las ventajas que presenta la preparación del gin respecto al vino y al pisco, e incluso al whiskey.

Esto son temas como la accesibilidad (al no requerir de una zona geográfica específica), el poco tiempo necesario, y la “falta de pretensión”, traducido en una mayor facilidad para comprender los ingredientes de la bebida (botánicos) y degustarlos.

“Estamos tratando de mostrar lo que Chile tiene en su botánica y cultura”, expresó Carvallo al medio estadounidense.