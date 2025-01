Samsung presentó este miércoles los nuevos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25, sumándose a la implementación de la inteligencia artificial (IA) en los smartphones.

La compañía surcoreana integró agentes de IA multimodal a la serie Galaxy S25, marcando el primer paso en la visión de Samsung para transformar la interacción de los usuarios con sus teléfonos y con el mundo.

Un chipset Snapdragon® 8 Elite, personalizado para Galaxy, único en su clase, ofrece mayor potencia de procesamiento en el dispositivo para Galaxy AI y un rango y control de cámara superiores gracias al motor ProVisual de próxima generación de Galaxy.

“Las mayores innovaciones son un reflejo de sus usuarios, por eso hemos evolucionado Galaxy AI para ayudar a todos a interactuar con sus dispositivos de manera más natural y sencilla, confiando en que su privacidad está protegida”, dijo TM Roh, presidente y jefe del negocio de Mobile eXperience de Samsung Electronics.

“La serie Galaxy S25 abre la puerta a un sistema operativo integrado con IA que cambia fundamentalmente cómo usamos la tecnología y cómo vivimos nuestras vidas“, añadió.

¿Cómo funciona la IA del Samsung Galaxy S25?

Con la actualización One UI 7, la serie Galaxy S25 se convierte en un verdadero compañero impulsado por IA que comprende el contexto de tus necesidades y preferencias, ofreciendo experiencias de IA personalizadas con privacidad garantizada en todo momento. Es el punto de partida de una visión compartida con Google para imaginar Android con la IA en su núcleo, reuniendo a desarrolladores y socios de todo el mundo.

Los agentes de IA con capacidades multimodales permiten que el Galaxy S25 interprete texto, voz, imágenes y videos para interacciones que se sienten naturales. Las mejoras en Circle to Search de Google, hacen que buscar en la pantalla de tu teléfono sea más útil, rápido y contextual. Circle to Search ahora reconoce rápidamente números de teléfono, correos electrónicos y URLs en tu pantalla, permitiéndote llamar, enviar un correo o visitar un sitio web con un solo toque.

Con la serie Galaxy S25, también puedes realizar búsquedas con sugerencias contextuales para los próximos pasos. Además, el Galaxy S25 facilita cambiar entre aplicaciones para realizar acciones rápidas, como compartir un GIF o guardar detalles de un evento.

El Galaxy S25 también marca un avance en la comprensión del lenguaje natural, simplificando las interacciones diarias. Simplemente, pide lo que necesitas y encuentra intuitivamente una foto específica en la Galería de Samsung o ajusta el tamaño de las fuentes en Configuración.

Solo mantén presionado el botón lateral para activar Gemini y disfrutar de una interacción fluida entre aplicaciones de Samsung, Google y apps de terceros como Spotify. Por ejemplo, puedes encontrar el calendario de temporada de tu equipo deportivo favorito y agregarlo al Calendario de Samsung con un solo comando.

Estas interacciones intuitivas se potencian con la expansión de las populares herramientas de Galaxy AI para comunicación, productividad y creatividad.

El Galaxy S25, de hecho, organiza tus llamadas con la función de Call Transcript y resúmenes. La función de Writing Assist, como resumir contenido o formatear notas automáticamente, se pueden habilitar al seleccionar textos, sin necesidad de cambiar entre aplicaciones. Y Drawing Assist desbloquea nuevas formas de dar vida a tus ideas a través de combinaciones de bocetos, texto o indicaciones de imágenes.

Personalización y privacidad

En la era de la IA, la personalización va de la mano con la privacidad. En el Galaxy S25, el Personal Data Engine impulsa funciones de IA personalizadas al analizar de forma segura tus datos directamente en el dispositivo, ofreciendo experiencias altamente adaptadas que reflejan tus preferencias y patrones de uso.

Estos conocimientos permiten experiencias como buscar una foto antigua en la Galería utilizando lenguaje natural o recibir orientación personalizada a lo largo del día con Now Brief, la cual ofrece proactivamente sugerencias accesibles a través de Now Bar en la pantalla de bloqueo.

Todos los datos personalizados se mantienen privados y protegidos por Knox Vault. Combinado con capacidades mejoradas de procesamiento en el dispositivo, esto crea una experiencia de IA poderosa y segura, exclusiva de Galaxy.

El Galaxy S25 también introduce post-quantum cryptography, protegiendo los datos personales contra amenazas emergentes que podrían aumentar con la evolución de la computación cuántica.

Porque no hay privacidad sin seguridad holística, One UI 7 sentó las bases para estas innovaciones al introducir una capa adicional y reforzada de seguridad del dispositivo, diseñada para la era de la IA y la hiperconectividad. Actualizaciones adicionales incluyen configuraciones de Restricciones Máximas adicionales, protección contra robos mejorada y un nuevo panel de control de Knox Matrix para monitorear el estado de seguridad en todo un ecosistema de dispositivos conectados.

El rendimiento más potente de Samsung Galaxy

La serie Galaxy S25 está impulsada por el procesador Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. Con personalizaciones exclusivas de Galaxy, este es el más potente jamás visto en la serie Galaxy S, ofreciendo un aumento del rendimiento del 40 % en la NPU y del 37 % en CPU8 y del 30 % en la GPU en comparación con la generación anterior. Esta potencia impulsa la capacidad de la serie Galaxy S25 para procesar más experiencias de IA directamente en el dispositivo sin compromisos, incluyendo tareas de IA que anteriormente dependían de la nube, como Generative Edit.

Las tecnologías de Samsung y Qualcomm se juntaron para personalizar el Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. La serie Galaxy S25 incluye procesamiento avanzado y eficiente de imágenes impulsado por IA con ProScaler para lograr una mejora del 40% en la calidad de escalado de imagen en pantalla, al mismo tiempo que incorpora tecnología personalizada con el motor Digital Natural Image móvil (mDNIe) de Samsung, integrado en el procesador mediante Galaxy IP, para mejorar la eficiencia energética de la pantalla.

El Snapdragon® 8 Elite para Galaxy también está equipado con Vulkan Engine y trazado de rayos mejorado, ofreciendo una experiencia de juego móvil más fluida y realista.

Todo el uso intensivo del dispositivo y el procesamiento de IA se ejecutan sin problemas gracias a una estructura de disipación de calor optimizada, que incluye una cámara de vapor un 40% más grande y un material de interfaz térmica (TIM) adaptado que proporciona una mejora adicional en la eficiencia térmica.

Un nuevo estándar para la fotografía movil

La serie Galaxy S25 ofrece capturas ultra detalladas en todos los rangos gracias a sus sensores de alta resolución y el motor ProVisual, estableciendo un nuevo estándar para la fotografía móvil. Con un nuevo sensor ultrapanorámico de 50 MP, mejorado desde los anteriores 12 MP, el Galaxy S25 Ultra proporciona una claridad y viveza excepcionales.

La grabación en HDR de 10 bits ahora se aplica por defecto, ofreciendo una expresión de color cuatro veces más rica en comparación con los 8 bits . Esto permite que el Galaxy S25 capture detalles en cualquier condición de iluminación.

Además, los videos con poca luz nunca han sido más claros que con el Galaxy S25. Gracias a su potente procesador, el Galaxy S25 analiza el movimiento y el tiempo para reducir el ruido de manera más efectiva. Esta integración permite detectar tanto objetos en movimiento como estáticos con mayor precisión, garantizando grabaciones más nítidas y limpias en cualquier escenario.

El Galaxy S25 también introduce una gama de herramientas que antes estaban limitadas a software especializado, haciendo que la edición avanzada sea accesible para todos. Ahora, cualquiera puede convertirse en un profesional editando fotos y videos.

Audio Eraser simplifica la eliminación de ruidos no deseados en videos. Al aislar categorías de sonidos, como voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruido, puedes controlar qué reducir o eliminar por completo.

Para una experiencia similar a una DSLR en un dispositivo móvil, el Galaxy S25 presenta el control de profundidad de campo con Virtual Aperture, integrado en la popular Expert RAW.

El smartphone también eleva la creatividad cinematográfica con Galaxy Log, que permite opciones precisas de gradación de color para una producción de video más profesional.

Portrait Studio también ha sido mejorada, permitiendo a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más realistas. La función de Filtros introduce nuevos filtros de estilo analógico, ofreciendo una estética similar a la del cine para sus fotos y videos.

El Samsung Galaxy S25 tiene un enfoque más circular

La serie Galaxy S25 se basa en el concepto de “Diseño Esencial” de Galaxy, fundamentado en elementos “Simples, Impactantes y Emotivos”. El Galaxy S25 Ultra perfecciona esta esencia, convirtiéndose en el Galaxy S más delgado, ligero y duradero hasta la fecha, con bordes redondeados para un agarre cómodo que complementa la identidad estética de la serie.

El Galaxy S25 Ultra incluye titanio resistente y el nuevo Corning® Gorilla® Armor 2, un material innovador más duradero que el vidrio. Este combina cerámica de vidrio de Corning con un tratamiento superficial antirreflectante patentado, garantizando una avanzada protección contra caídas, resistencia a rayones y reducción de reflejos16

Cada componente externo del Galaxy S25+ y S25 ahora incluye al menos un material reciclado, ya que su marco de metal incorpora por primera vez aluminio reciclado de alta resistencia18.

Además, cada dispositivo de la serie Galaxy S25 utiliza un mínimo del 50% de cobalto reciclado en su batería, el Galaxy S25 será el primer smartphone Galaxy en incluir baterías fabricadas con cobalto reciclado proveniente de dispositivos Galaxy anteriores o de baterías descartadas durante el proceso de fabricación. Samsung colabora con socios afines a través de múltiples etapas, desde la extracción de cobalto de baterías usadas hasta el reciclaje y reutilización del cobalto para las baterías del Galaxy S25.

Combinado con siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad, la serie Galaxy S25 garantiza un rendimiento confiable y optimizado durante una vida útil más prolongada.

Para mayor tranquilidad, Samsung Care+ ofrece una cobertura integral para daños accidentales, reparaciones y reemplazos, brindando seguridad a los usuarios de Galaxy, para quienes quieran contratarlo a través de Samsung.com.

Todos los dispositivos Galaxy S25 incluirán 6 meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional. Gemini Advanced ofrece nuestros modelos de IA más avanzados y acceso prioritario a las funciones más recientes, como Gems, expertos personalizados de IA para cualquier tema, y Deep Research, que actúa como tu asistente personal de investigación con IA.

Preventa y precios en Chile

La serie Galaxy S25 está disponible en preventa a partir de este 22 de enero en tiendas Samsung a lo largo del país y samsung.com.

El Galaxy S25 Ultra se encuentra en tres colores, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver y Titanium Gray, con diferentes opciones de almacenamiento, 256GB, 512GB y 1TB, a un precio en Chile desde $1.469.990, en su versión de 256GB.

Y en el caso del Galaxy S25 y el Galaxy S25+ están disponibles en cuatro colores Navy, Silver Shadow, Icyblue y Mint. La versión base Galaxy S25, cuenta con su versión de 128GB y 256GB, desde un precio en Chile de $949.990, y el Galaxy S25+, en sus dos versiones de 256GB y 512GB, desde $1.229.990.

Y todas las compras de la serie Galaxy S25 que se realicen entre el 22 de enero y el 01 de abril, incluyen Youtube Premium por 3 meses desde el momento de activar la suscripción.

Durante la fase e preventa en Chile, que se mantendrá hasta el 20 de febrero, la nueva serie Galaxy S25 se podrá adquirir con descuentos de upgrade de doble almacenamiento, sin subir el precio del equipo. Esto significa que, por ejemplo, el modelo Galaxy S25 Ultra de 1 TB se ofrecerá al valor referencial del modelo de 512GB, es decir, $1.699.990, en vez de $1.929.990.

En el caso del modelo Galaxy S25 Ultra de 512 GB, la promoción lo deja en un precio de $1.469.990, y en el caso de los equipos Galaxy S25+ de 512GB y S25 de 256GB, el precio promocional será de $1.229.990 y $949.990, respectivamente.

También estará la opción de entregar un equipo antiguo en parte de pago para acceder a importantes descuentos, de hasta $690.000 pesos, el descuento dependerá del dispositivo al que se esté optando.