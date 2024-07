Samsung lanzó oficialmente este miércoles su primer anillo inteligente, el Galaxy Ring, que ya habían presentado antes, pero se desconocía cuando saldría a la venta y el detalle de sus funciones.

Según informó la compañía surcoreana durante su evento Galaxy Unpacked July 2024, el dispositivo estará disponible en preventa a partir del 10 de julio en algunos lugares del mundo.

Su precio de venta oficial será de 399 dólares, unos 369.000 pesos chilenos, aunque cada país podrá aplicar diferentes ofertas de lanzamiento que aún no se han concretado.

Con un peso que va de los 2,3 gramos a los 3 gramos en función del tamaño del anillo, este dispositivo ofrece un enfoque sencillo para monitorizar la salud del usuario durante las 24 horas del día mediante la tecnología de sensores de Samsung, de una forma pequeña, cómoda y discreta.

El dispositivo sigue siendo algo más grande que un anillo convencional, pero la marca coreana ha conseguido darle un plus de diseño que hace que puede encajar más fácilmente con la estética de muchos consumidores.

Con una resistencia al agua de 10 ATM, puede sumergirse hasta los 100 metros de profundidad, y además, tiene un acabado de titanio de grado 5, de alta resistencia.

Según mencionó la compañía, tiene un sistema de carga rápida que promete hasta 7 días de autonomía, mientras que la batería se completa en solo 80 minutos. Además, el anillo cuenta con un estuche de carga que incorpora una iluminación LED para indicar el nivel de batería.

Welcome to the new era of AI-powered health. #GalaxyRing monitors your health around the clock with 3 built-in sensors to offer you personalized health insights. Lightweight and water-resistant up to 100m – it’s health on your finger. #SamsungUnpacked

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) July 10, 2024