El Bluetooth es una función que todos los celulares en la actualidad lo tienen incorporado. Este sirve para conectar audífonos, smartwatchs, enviar o recibir archivos de otros dispositivos y es compatible con la mayoría de los accesorios del mercado.

Sin embargo, mantener siempre el Bluetooth activado en el dispositivo puede ser riesgoso para quien lo usa.

¿Por qué? La razón es que hay un envío continuo de datos, incluso sin estar vinculado a otro dispositivo, debido a que la interfaz comparte, de forma periódica, el Identificador Único Universal (UUID), que sirve para que los aparatos puedan conectarse, según consigna el medio especializado Redes Zone.

Si una persona consigue el UUID, este le ayudaría a ubicar el dispositivo exactamente dónde esté, independiente si se mantiene escondido, porque si está activado sigue trabajando en segundo plano. De esta manera, afecta en la privacidad y podría poner en riesgo tanto la seguridad del aparato como de quien lo porta.

No obstante, esto no es lo único que podría pasar cuando el dispositivo está encendido, pero no se está usando, ya que existe lo que se llama ataque Man-in-the-Middle -en español, Hombre en el medio-.

Esto se explica de forma simple como un atacante que interviene en la conexión entre dos dispositivos y el cual tiene la posibilidad de leer qué se está enviando, e incluso modificarlo.

Además, si el aparato se conectara a otro accidentalmente, el tercero involucrado puede tomar casi las mismas atribuciones que el dueño de este, considerando que podría recopilar la información y llegar a saturar las comunicaciones, el dispositivo y ocasionar problemas en el funcionamiento.

Otra vulnerabilidad y una solución para todo

Existe la posibilidad, en los celulares más antiguos, que alguien se pueda conectar sin que el propietario se entere. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de dispositivos tienen la versión 4 o 5 de Bluetooth, por ende eso ya no se puede hacer.

Aun así el portal de guías tecnológicas The Gadget Buyer detalla que la mejor solución es desactivar el Bluetooth cuando no se está usando.

Esto, además de proteger la privacidad y seguridad de quien tiene el aparato, también mejorará el rendimiento de la batería, ya que al tener esta función encendida estará “consumiendo recursos” constantemente y el nivel de carga se verá afectada.

A su vez, se evitarán vinculaciones no autorizadas que podrían llegar a causar problemas en los dispositivos móviles.