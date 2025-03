Otra trágica matanza enluta al rap estadounidense. A los 30 años fue asesinado el rapero G$ Lil Ronnie, quien falleció junto a su hija de 5 años en un ataque a tiros dentro de un local de lavado de autos de Forest Hills, Texas.

De acuerdo a un informe de la policía local, los oficiales encontraron al músico y su hija acribillados al interior del móvil. Tras las pesquisas se establecieron dos sospechosos, ambos pasajeros de un vehículo blanco. Los disparos se ejecutaron alrededor de las 11:00 horas del martes 4 de marzo.

Tras efectuar el ataque, de acuerdo al informe policial, la dupla huyó del recinto. Sin embargo, el mismo reporte señala que ya fue identificado uno de los posibles agresores. “No estamos listos para revelar el nombre del sospechoso mientras continúa la investigación”, acotaron mediante un comunicado.

Stella Houston, tía de Ronnie Smith, nombre real del cantante, aseguró desconocer cualquier tipo de problemas o rencillas entre su hijo y residentes de Forest Hills. El día anterior, agregó, padre e hija celebraron el cumpleaños número cinco de la menor.

“Era un buen chico. Lo era. No molestó a nadie, no lo hizo”, comento Stella al medio estadounidense WFAA, tal como reporta el portal de la revista People. “Era un rapero. No molestaba a nadie. Era un hombre de familia y andaba rapeando ¿por qué atacarlo?”, agregó al canal FOX 4.

Becky Johnson, vecino del autolavado donde se cometió el crimen, contó su versión de los hechos. “Primero fueron seis disparos, luego otros seis y después tres más”, dijo también a FOX 4.

G$ Lil Ronnie, quien cantaba y escribía sobre sus propias experiencias callejeras, alcanzó fama con canciones como “Hoodfame Killumanti”, “Wops” y “Crash Pt. 4”. Su último disco, “Literally”, data de 2023, y su último sencillo, “Chase”, del 2024