El famoso festival británico de música al aire libre, Glastonbury, reveló su esperado cartel de invitados para su próxima edición que se llevará a cabo del 25 al 29 de junio en la granja Worthy del condado de Somerset. Entre los principales artistas que encabezará el evento se encuentran The 1975, Neil Young y Olivia Rodrigo, quienes actuarán los días 27, 28 y 29 respectivamente.

El festival británico de música al aire libre Glastonbury 2025 anunció este jueves su cartel de invitados.

La lista la encabezan la banda británica The 1975, el cantautor canadiense Neil Young y la estrella del pop estadounidense Olivia Rodrigo. El evento, se celebrará entre los próximos 25 y 29 de junio.

Según el festival, que se lleva a cabo todos los años en la granja Worthy, en el condado de Somerset (oeste de Inglaterra), el espectáculo del viernes 27 de junio lo encabezará The 1975, mientras que Young lo hará en la edición del sábado 28 y Rodrigo el puesto del domingo.

Charli XCX, Raye, Doechii, John Fogerty, Father John Misty, Gary Numan, Kaiser Chiefs, The Prodigy, The Libertines, Weezer, Nile Rodgers and Chic y Snow Patrol, entre otros, también fueron anunciados en el cartel.

Esta es la segunda vez que Neil Young encabeza el cartel después de su actuación en 2009 en este popular festival.

Como se anunció hace unos meses, el cantante británico Rod Stewart se subirá en el legendario escenario Pyramid en el apartado de ‘leyenda’ musical el domingo.

El pasado enero, Young confirmó su actuación en este popular festival tras haber rechazado inicialmente su participación debido a un “error” en la información recibida. Había dicho que el festival estaba bajo el “control corporativo” de la BBC, debido a los derechos de transmisión de la corporación.

Otros nombres que destacan del cartel son Raye, Deftones, Amyl and the Sniffers, Ezra Collective, Beth Gibbons (Portishead), St. Vincent, Alanis Morissette, Badbadnotgood, Denzel Curry, Biffy Clyro, The Maccabees, Lucy Dacus, Wolf Alice, Future Islands, Jorja Smith, Japanese Breakfast y Turnstile.