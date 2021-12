El séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención contra el cantautor chileno Humberto Baeza Fernández, conocido como Tito Fernández o “El Temucano”, acusado de abuso sexual y violación, según consignó La Radio.

La orden se despachó luego de que el músico no se presentara a la audiencia de preparación de juicio oral en su contra. Por lo que la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana quedó a cargo de la búsqueda de la voz de La Casa Nueva.

🔴AHORA. Juez Daniel Urrutia despachó orden de detención contra el cantautor Humberto Baeza, conocido como “Tito Fernández o Temucano”, imputado x abuso sexual y violación. No se presentó a APJO y brisexme de la PDI deberá ejecutar orden. @biobio — Daniela Forero-Ortiz (@dforeror) December 13, 2021

Esta no es la primera vez que el artista nacional no se presenta, ya que en julio de este año también se dio una orden de arresto por el mismo motivo, apareciendo una hora después. En ese entonces, su defensa justificó que no era necesaria la presencia de Fernández.

El cantautor fue acusado de delitos de abuso sexual y violación reiterada, hecho que habría realizado contra tres mujeres entre los años 2010 y 2016, en la comuna de Santiago. En total, el músico arriesga hasta 34 años de cárcel.

Por el primer caso, El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años; 10 años y 1 día por la segunda; y 12 años por la tercera.

“Estos hechos ocurren desde el 2010, en circunstancias de que las víctimas concurren al Centro Integral de Estudios Metafísicos, CIEM, de la comuna de Santiago Centro, donde el imputado era líder o ‘maestro’”, explicó entonces a La Radio Mariela Cid, fiscal de la Fiscalía Centro Norte.

El caso salió a la luz en 2018, tres exintegrantes del Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM), indicaron que fueron obligadas a dar servicios sexuales al músico, quien dirigía reuniones del Centro.

El cantautor, que ha alegado su inocencia, declaró por este caso en diciembre del año 2018 en dependencias de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.